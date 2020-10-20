Mesut Özil, Arsenal'in Premier Lig kadrosunda yer almadı
Mesut Özil, Arsenal'in Premier Lig kadrosunda yer almadı
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal forması giyen Türk asıllı oyuncu Mesut Özil, Topçular'ın Premier Lig için belirlediği 25 kişilik listede yer almadı. Yıldız oyuncu, Arsenal'in Avrupa kadrosuna da dahil edilmemişti.
Haber MerkeziYeni Şafak
Arsenal'de Mesut Özil problemi büyümeye devam ediyor. Son olarak Topçular'ın Avrupa kadrosuna dahil edilmeyen yıldız oyuncu, şimdi de Premier Lig için belirlenen 25 kişilik listede kendisine yer bulamadı.
İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Mesut Özil Arsenal'in, Avrupa kadrosunun ardından 25 kişilik Premier Lig kadrosunda da yer almadı. Haberlerin detaylarında verilen bilgilerde, yıldız oyuncuyla devre arasında yolların ayrılması planlandığı kaydedildi.
Taraftarlar Mesut Özil için imza kampanyası başlatmıştı
Arsenal'de taraftarlar, yıldız futbolcu Mesut Özil'in yeniden takımda forma giymesi için imza toplamaya başlamış ve başlatılan kampanya kısa süre içerisinde büyük ilgi görmüştü. İngiliz taraftarlar 32 yaşındaki oyuncuyu yeniden takımda görmek istiyor.
Mesut Özil, Azerbaycan'ı unutmadı
Dünya, Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'daki işgaline ses çıkarmazken İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal'de forma giyen Mesut Özil yaptığı açıklamayla dev bir çağrıda bulundu. Türk asıllı futbolcu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dünya, Dağlık Karabağ bölgesinin yasal anlamda Azerbaycan'ın bir parçası olduğu gerçeğini kabullenmeli" ifadelerini kullandı.
‘Azerbaycan’ın derdi bizim derdimiz, sevinci bizim sevincimizdir’ M.Kemal Atatürk
Mesut Özil'e bir destek de Arsenal'in eski hocası Arsene Wenger'den geldi. Mesut'un kadroya alınmaması nedeniyle Arsenal'in büyük bir yetenekten yoksun kaldığını söyleyen Wenger, "Onun gibi kaliteli oyuncular, bu yaşlarda en üretken dönemlerini geçiriyor. Kulüp süper bir yetenekten yararlanamıyor. Üçüncü bölgede böylesine yaratıcı bir oyuncunun oynamaması iki taraf için de kayıp. Bütün takımlar daha hızlı kontratak ve daha hızlı geçiş oyununun peşinde. Herkes aynı şeyi oynamaya çalışıyor. Bu nedenle kulüpler Mesut gibi yaratıcı oyuncuları dışladı. Ancak kulüpler bir denge sağlamak zorunda. İyi bir takım disipliniyle oyun görüşü güçlü yıldızlara kadronuzda yer açabilirsiniz" dedi.
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