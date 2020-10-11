Wenger'den Mesut Özil açıklaması: Oynatılmaması israftır

Wenger, Welt am Sonntag gazetesine verdiği röportajda, Arsenal'in kadrosunda bulunan Türk asıllı Alman oyuncu Mesut Özil ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"Sanatçılar için artık modern futbolda yer yok"

Kendisinin Arsenal'den ayrılmasından sonra Mesut Özil'in radardan kaybolduğunu aktaran Wenger, yıldız ismin, olağanüstü bir müzisyen, bir sanatçı gibi inanılmaz yeteneklere sahip olduğunu belirtti. "Ancak sanatçılar için artık modern futbolda yer yok" ifadesini kullanan Fransız teknik adam, Mesut Özil'in Arsenal'de iyi çalıştığını ve kesinlikle pes etmediğini duyduğunu aktardı.

"İnsanlar onun gibi oyuncuları görmek için stada gider"

Mesut Özil'in neden oynatılmadığı konusundaki gerçek sebeplerin kendisi için muamma olduğunu anlatan Wenger, "Ayrıldıktan sonra onunla konuşmadım. Bildiğim şu, insanlar onun gibi oyuncuları görmek için stada gider. Onun oynatılmaması israftır. Bu durum hem onun için hem de futbolu seven herkes için geçerli" değerlendirmesinde bulundu.

"Hayatımda çok oyuncu gördüm ve o en büyüklerden biridir"

Wenger, Mesut Özil'in duygularını çok belli eden biri olmadığını kaydederken, "Onun dostane ve saygılı tavrını her zaman beğendim" şeklinde konuştu.

Özil'in Alman Milli Takımı'ndan ayrılma kararını da hata olarak nitelendiren Wenger, "Onun kararını beğenmedim. Bunun hata olduğunu düşünüyorum. Mesut Özil iyi bir insan, olağanüstü bir futbolcudur. Ben hayatımda çok oyuncu gördüm ve o en büyüklerden biridir." diyerek sözlerini tamamladı.

Almanya'dan Mesut Özil itirafı: Çuvalladık Almanya Futbol Federasyonu (DFB) Genel Sekreteri Friedrich Curtius, Mesut Özil’in arkasında durmadıkları için büyük pişmanlık duyduklarını söyledi. Berlin’deki Almanya Uyum Vakfında Türk gazetecilerle bir araya gelen Curtius, “Mesut Özil çok saygı duyduğum bir milli futbolcumuz. 2 sene önce meydana gelen olayda DFB olarak çuvalladığımızı söyleyebilirim. Zamanında ona daha fazla destek olabilirdik. Nefret söylemlerinin olduğu bir ortamda oyuncumuzun yanında daha fazla olmalıydık. Toplumumuzda ve özellikle futbolda ırkçılığın yeri yoktur” dedi. Mesut Özil'den Almanlara 'ırkçılığa hayır' etiketiyle paylaşımAlman milli takımını tercih etmelerini isterimCurtius, Özil olayının Almanya’da yetişen Türk kökenli futbolcu gençlerin Almanya Milli Takımı yerine Türkiye Milli Takımı’nı tercih etmesini etkileyip etkilemeyeceği sorusuna ise, “İleride ne kadar etkiler bilmiyorum. Tabii ki Alman milli takımını tercih etmelerini isterim ve bundan mutluluk duyarım. Ama Türk milli takımını tercih ederlerse de buna saygı duyarım” diye cevap verdi.Erdoğanbizi elediVideo: PORTRE | Mesut Özil