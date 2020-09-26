Almanya'dan Mesut Özil itirafı: Çuvalladık

Almanya Futbol Federasyonu (DFB) Genel Sekreteri Friedrich Curtius, Mesut Özil’in arkasında durmadıkları için büyük pişmanlık duyduklarını söyledi.

Berlin’deki Almanya Uyum Vakfında Türk gazetecilerle bir araya gelen Curtius, “Mesut Özil çok saygı duyduğum bir milli futbolcumuz. 2 sene önce meydana gelen olayda DFB olarak çuvalladığımızı söyleyebilirim. Zamanında ona daha fazla destek olabilirdik. Nefret söylemlerinin olduğu bir ortamda oyuncumuzun yanında daha fazla olmalıydık. Toplumumuzda ve özellikle futbolda ırkçılığın yeri yoktur” dedi.

Mesut Özil'den Almanlara 'ırkçılığa hayır' etiketiyle paylaşım Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğü için Almanya'da linç edilen Mesut Özil, kendilerine gösterilen tepkiler sonrasında 'Irkçılığa hayır' etiketiyle tweet attı.Özil, 'Irkçılığa hayır' etiketiyle yaptığı paylaşımda "Dünya Kupası'nda yeteri kadar iyi değildik. Bunu aşmak için zamana ihtiyacım var." ifadelerini kullandı.Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, kendilerine gösterilen tepkiler sonrasında "Irkçılığa hayır" etiketiyle tweet attı. ―"Dünya Kupası'nda yeteri kadar iyi değildik. Bunu aşmak için zamana ihtiyacım var." pic.twitter.com/eANgYANiZw— Yeni Şafak Spor #WorldCup (@yenisafakspor) 29 Haziran 2018 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere ziyareti sırasında Türk asıllı Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'ı kabul etmişti. Erdoğan ile görüşen iki futbolcu Almanya'da adeta linç edilmişti.Dünya Kupası'na favori olarak giden Almanya, bekleneni vermeyince grup maçlarından elenmiş, Almanlar yine faturayı Mesut Özil keserek tepki göstermişlerdi.24 Haziran seçimlerinde HDP'ye açıktan destek veren Türkiye düşmanı Almanya Yeşiller Partisi Eş Başkanı Cem Özdemir de Almanya'nın elenmesinin faturasını Mesut ve İlkay'a keserek "Almanya'nın elenmesinin nedeni Erdoğan'dır. Mesut ve İlkay ile fotoğraf çekildi ve bu durum milli takım oyuncularının moralini bozdu, bu yüzden iyi oynayamadılar" ifadelerini kullanmıştı.Erdoğanbizi eledi

Alman milli takımını tercih etmelerini isterim

Curtius, Özil olayının Almanya’da yetişen Türk kökenli futbolcu gençlerin Almanya Milli Takımı yerine Türkiye Milli Takımı’nı tercih etmesini etkileyip etkilemeyeceği sorusuna ise, “İleride ne kadar etkiler bilmiyorum. Tabii ki Alman milli takımını tercih etmelerini isterim ve bundan mutluluk duyarım. Ama Türk milli takımını tercih ederlerse de buna saygı duyarım” diye cevap verdi.

Erdoğan bizi eledi 24 Haziran seçimlerinde HDP'ye açıktan destek veren Türkiye düşmanı Almanya Yeşiller Partisi Eş Başkanı Cem Özdemir, Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'nin zafer kazandığı seçimleri hazmedemeyince saçmaladı. Dünya Kupası'nın favorilerinden biri olarak gösterilen son Dünya Kupası şampiyonu Almanya Milli Takımı'nın Dünya Kupası'ndan elenmesinin şoku sürerken Türk düşmanlığıyla tanınan Alman Yeşiller Partisi Eş Başkanı Cem Özdemir de fırsatı kaçırmadı.TEK SORUMLU O FOTOĞRAFZDF Televizyonu'nda yayınlanan bir programa konuk olan Özdemir, Alman Milli Takımı'nın Türkiye yüzünden elendiğini savundu. ZDF televizyonunda yayınlanan Markus Lanz'ın programında Dünya Kupası'nda alınan hezimet ve Almanya'nın Güney Kore'ye yenilenerek elendiği maçın analizi yapılırken Özdemir de Türkiye ve Erdoğan düşmanlığını araya sokuşturdu. Özdemir alınan sonuca ilişkin olarak "Almanya'nın elenmesinin nedeni Erdoğan'dır. Mesut ve İlkay ile fotoğraf çekildi ve bu durum milli takım oyuncularının moralini bozdu, bu yüzden iyi oynayamadılar" ifadelerini kullandı.SOYKIRIM TASARISINDA DA İMZASI VARDITürk düşmanlığıyla tanınan Özdemir, 24 Haziran seçimleri öncesinde HDP'ye oy istedi. Özdemir, Almanya'ya sığınan firari FETÖ destekçisi Can Dündar ile birlikte katıldığı panelde HDP'ye destek isterken terör soruşturması kapsamında tutuklanan Selahattin Demirtaş'ın da serbest bırakılmasını istedi. Almanya Parlamentosu'nda oylanan 1915 olaylarına ilişkin sözde Ermeni soykırımını tanıyan tasarıya Cem Özdemir de imza attı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs’ta İngiltere’ninbaşkenti Londra’da Premier Lig’de oynayan Türk futbolcular İlkay Gündoğan, Mesut Özil ve Cenk Tosun’u kabul etti.