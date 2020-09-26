Almanya'dan Mesut Özil itirafı: Çuvalladık

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğü için Almanya'da adeta linç edilen ve ırkçı söylemlere maruz kalan Mesut Özil'le ilgili dikkati çeken bir itiraf geldi. Almanya Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Curtius, "Mesut Özil çok saygı duyduğum bir milli futbolcumuz. 2 sene önce meydana gelen olayda çuvalladığımızı söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.
Haber MerkeziYeni Şafak
Almanya Futbol Federasyonu (DFB) Genel Sekreteri Friedrich Curtius, Mesut Özil’in arkasında durmadıkları için büyük pişmanlık duyduklarını söyledi.
Berlin’deki Almanya Uyum Vakfında Türk gazetecilerle bir araya gelen Curtius, “Mesut Özil çok saygı duyduğum bir milli futbolcumuz. 2 sene önce meydana gelen olayda DFB olarak çuvalladığımızı söyleyebilirim. Zamanında ona daha fazla destek olabilirdik. Nefret söylemlerinin olduğu bir ortamda oyuncumuzun yanında daha fazla olmalıydık. Toplumumuzda ve özellikle futbolda ırkçılığın yeri yoktur” dedi.
Alman milli takımını tercih etmelerini isterim
Curtius, Özil olayının Almanya’da yetişen Türk kökenli futbolcu gençlerin Almanya Milli Takımı yerine Türkiye Milli Takımı’nı tercih etmesini etkileyip etkilemeyeceği sorusuna ise, “İleride ne kadar etkiler bilmiyorum. Tabii ki Alman milli takımını tercih etmelerini isterim ve bundan mutluluk duyarım. Ama Türk milli takımını tercih ederlerse de buna saygı duyarım” diye cevap verdi.
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