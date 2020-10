Mesut Özil için imza kampanyası başlattılar

İngiliz ekibi Arsenal kadrosunda yer alan ancak maçlarda görev verilemeyen yıldız futbolcu Mesut Özil için Arsenal taraftarı imza kampanyası başlattı. 5 bin imza hedefiyle başlatılan kampanyaya destek hızla büyüdü. Atılan imzalarla Arsenal taraftarı kısa sürede binlerce kişiye ulaşırken, taraftarlar Mesut Özil'in yeniden hem lig hem de Avrupa Ligi maçlarında forma giymesini istiyor.

Doğum günü hediyesi oldu

Bugün doğum günü olan Mesut Özil için Arsenal taraftarın başlattığı resmi imza kampanyasını Özil için de doğum günü hediyesi oldu. Her dakika artan imza sayısı ile Arsenal taraftarı Mesut Özil'i Arsenal kadrosuna görmek istediğinin yeniledi. Başlatılan imza kampanyasıyla birlikte büyük destek gören Mesut Özil için de bu imza kampanyası doğum günü hediyesi olmuş oldu.

🥳 Happy birthday, midfield maestro Mesut Özil! @MesutOzil1088 | #HBD | #UCL pic.twitter.com/YBwlV2n0aU — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 15, 2020

Wenger'den Mesut'a övgü

Mesut Özil'e bir destek de Arsenal'in eski hocası Arsene Wenger'den geldi. Mesut'un kadroya alınmaması nedeniyle Arsenal'in büyük bir yetenekten yoksun kaldığını söyleyen Wenger, "Onun gibi kaliteli oyuncular, bu yaşlarda en üretken dönemlerini geçiriyor. Kulüp süper bir yetenekten yararlanamıyor. Üçüncü bölgede böylesine yaratıcı bir oyuncunun oynamaması iki taraf için de kayıp. Bütün takımlar daha hızlı kontratak ve daha hızlı geçiş oyununun peşinde. Herkes aynı şeyi oynamaya çalışıyor. Bu nedenle kulüpler Mesut gibi yaratıcı oyuncuları dışladı. Ancak kulüpler bir denge sağlamak zorunda. İyi bir takım disipliniyle oyun görüşü güçlü yıldızlara kadronuzda yer açabilirsiniz" dedi.

Wenger'den Mesut Özil açıklaması: Oynatılmaması israftır Wenger, Welt am Sonntag gazetesine verdiği röportajda, Arsenal'in kadrosunda bulunan Türk asıllı Alman oyuncu Mesut Özil ile ilgili değerlendirmelerde bulundu."Sanatçılar için artık modern futbolda yer yok"Kendisinin Arsenal'den ayrılmasından sonra Mesut Özil'in radardan kaybolduğunu aktaran Wenger, yıldız ismin, olağanüstü bir müzisyen, bir sanatçı gibi inanılmaz yeteneklere sahip olduğunu belirtti. "Ancak sanatçılar için artık modern futbolda yer yok" ifadesini kullanan Fransız teknik adam, Mesut Özil'in Arsenal'de iyi çalıştığını ve kesinlikle pes etmediğini duyduğunu aktardı."İnsanlar onun gibi oyuncuları görmek için stada gider"Mesut Özil'in neden oynatılmadığı konusundaki gerçek sebeplerin kendisi için muamma olduğunu anlatan Wenger, "Ayrıldıktan sonra onunla konuşmadım. Bildiğim şu, insanlar onun gibi oyuncuları görmek için stada gider. Onun oynatılmaması israftır. Bu durum hem onun için hem de futbolu seven herkes için geçerli" değerlendirmesinde bulundu."Hayatımda çok oyuncu gördüm ve o en büyüklerden biridir"Wenger, Mesut Özil'in duygularını çok belli eden biri olmadığını kaydederken, "Onun dostane ve saygılı tavrını her zaman beğendim" şeklinde konuştu.Özil'in Alman Milli Takımı'ndan ayrılma kararını da hata olarak nitelendiren Wenger, "Onun kararını beğenmedim. Bunun hata olduğunu düşünüyorum. Mesut Özil iyi bir insan, olağanüstü bir futbolcudur. Ben hayatımda çok oyuncu gördüm ve o en büyüklerden biridir" diyerek sözlerini tamamladı.Almanya'dan Mesut Özil itirafı: ÇuvalladıkVideo: PORTRE | Mesut Özil

