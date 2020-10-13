Dünya yıldızı işgale kayıtsız kalmadı: Azerbaycan'a destek çağrısında bulundu

Arsenal'in yıldız ismi Mesut Özil, önceki günlerde yaptığı Doğu Türkistan çağrısının ardından önemli bir açıklama daha yayınladı. Özil bu kez Azerbaycan için dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Türk asıllı futbolcu, Ermenistan'ın işgalci tutumunu gözler önüne sererken Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Azerbaycan ile ilgili söylemiş olduğu "Azerbaycan’ın derdi bizim derdimiz, sevinci bizim sevincimizdir" ifadelerini paylaştı.

Mesut Özil'in İngilizce olarak yaptığı çağrıda ise şu sözler dikkat çekti;

"Tüm dünya, Dağlık Karabağ bölgesinin yasal ve uluslararası anlamda Azerbaycan'ın bir parçası olduğunun farkına varmalı. 2008'de BM Genel Kurulu, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü kabul eden ve Ermeni güçlerinin çekilmesi gerektiği konusundaki kararı onayladı."