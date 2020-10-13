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Dünya yıldızı işgale kayıtsız kalmadı: Azerbaycan'a destek çağrısında bulundu

Dünya, Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'daki işgaline ses çıkarmazken İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal'de forma giyen Mesut Özil yaptığı açıklamayla dev bir çağrıda bulundu. Türk asıllı futbolcu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dünya, Dağlık Karabağ bölgesinin yasal anlamda Azerbaycan'ın bir parçası olduğu gerçeğini kabullenmeli" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mesut Özil, Arsenal'de son günlerde kadroya girememiş ve bu durum İngiliz medyasında tartışma konusu olmuştu.

Mesut Özil, Arsenal'de son günlerde kadroya girememiş ve bu durum İngiliz medyasında tartışma konusu olmuştu.

Arsenal'in yıldız ismi Mesut Özil, önceki günlerde yaptığı Doğu Türkistan çağrısının ardından önemli bir açıklama daha yayınladı. Özil bu kez Azerbaycan için dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Türk asıllı futbolcu, Ermenistan'ın işgalci tutumunu gözler önüne sererken Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Azerbaycan ile ilgili söylemiş olduğu "Azerbaycan’ın derdi bizim derdimiz, sevinci bizim sevincimizdir" ifadelerini paylaştı.

Mesut Özil'in İngilizce olarak yaptığı çağrıda ise şu sözler dikkat çekti;

  • "Tüm dünya, Dağlık Karabağ bölgesinin yasal ve uluslararası anlamda Azerbaycan'ın bir parçası olduğunun farkına varmalı. 2008'de BM Genel Kurulu, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü kabul eden ve Ermeni güçlerinin çekilmesi gerektiği konusundaki kararı onayladı."

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