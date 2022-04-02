Mesut Özil için şaşırtan transfer iddiası

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 26 maçta, 9 gol ve 2 asist kaydetti.

Fenerbahçe’de kadro dışı kalan Mesut Özil ile ilgili dış basında transfer iddiaları çıkmaya devam ediyor.

İspanyol Fichajes sitesi yayınladığı haberde; “Yıldızlarla dolu bir takım oluşturmak isteyen David Beckham’ın Inter Miami’si Arsenal ve Real Madrid’in eski yıldızı Mesut ile ilgileniyor” denildi.

İngiliz TEAMtalk ise servis ettiği özel haberinde “Hull City’nin yeni sahibi Acun Ilıcalı, Arsenal’ın eski oyun kurucusu Mesut Özil ile ilgileniyor. Hull cephesi, Premier Lig hedefleri için sansasyonel bir transfer yapmaya hevesli. Hiç şüphe yok ki kadrolarının takviyeye ihtiyaçları var. Mesut Özil’i transfer etmek MKM Stadı’nı ayağa kaldıracaktır” ifadeleri kullanıldı.

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En dikkat çekici transfer haberi ise Endonezya’dan geldi. Bola Skor’un haberine göre Endonezya ekibi RANS Cilegon, Fenerbahçe’de kadro dışı kalan Mesut Özil’i kadrosuna katmak istiyor.

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