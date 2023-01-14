Spor ÖZET | Antalyaspor-Giresunspor 2-2
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ÖZET | Antalyaspor-Giresunspor: 2-2

Süper Lig'in 19.haftasında Antalyaspor, sahasında Giresunspor'u konuk etti. Ev sahibinin 10 kişi kaldığı maçta taraflar 2-2 berabere kaldı. Maçın özetine ve gollere haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
ÖZET | Antalyaspor-Giresunspor: 2-2 maç özeti, golleri izle
Doğukan Sinik yaşadığı sakatlık nedeniyle, 57. dakikada yerini Nakajima'ya bıraktı.

Süper Lig'in 19. haftasında Antalyaspor, Corendon Airlines Park'ta Giresunspor'u konuk etti.

Gol düellosuna sahne olan maçta Antalyaspor, 4. dakikada Doğukan'ın golüyle öne geçti. Cevap dakika 40.dakikada Borja Sainz'dan geldi. İlk yarı bu şekilde bitti.

Doğukan Sinik golle döndü
SPOR
Doğukan Sinik golle döndü

İkinci yarıda 59. dakikada Antalyaspor bu sefer de Luiz Adriano ile öne geçti. Bu golden 2 dakika sonra ev sahibinde Fernando direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Giresunspor'da 79. dakikada Alper Uludağ'ın ortasında Bajic'in kafa vuruşuyla beraberliği yakaladı.

Maç bu skorla bitti.

Bu sonuçla birlikte ev sahibi Antalyaspor, 18 puanla 14. sıraya yerleşirken, Giresunspor ise puanını 20 yaparak 11.sıraya yerleşti.

  • Kırmızı kart gören Fernando, önümüzdeki hafta Galatasaray-Antalyaspor maçında forma giyemeyecek.

Antalyaspor-Giresunspor maç özeti

Antalyapor-Giresunspor maç özeti izlemek için tıklayınız...

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