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Doğukan Sinik golle döndü

Süper Lig'in 19.haftasında Antalyaspor sahasında Giresunspor'u konuk etti. Saat 13.30'da başlayan karşılaşmada Antalyaspor, dün açıklanan Doğukan Sinik'in ayağından golü buldu. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Doğukan Sinik golle döndü!
23 yaşındaki futbolcu, Hull City formasıyla 12 maçta süre almış, 1 asist yapmıştı.

Süper Lig'in 19. haftasında Giresunspor'u konuk eden Antalyaspor'da Doğukan Sinik golle döndü.

Sezon başında 4 milyon euro karşılığında Championship ekiplerinden Hull City'e satılan Doğukan Sinik, devre arasında geri dönmüştü.

Perşembe günü Antalya'ya gelen fakat resmi olarak dün saat 12.30 sularında açıklanan Doğukan, 24 saat geçtikten kısa bir süre sonra, maçın 4. dakikasında golünü atarak "Ayağının tozuyla golünü atarak döndü" ifadelerini kullandırdı.

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