Süper Lig'in 19. haftasında Giresunspor'u konuk eden Antalyaspor'da Doğukan Sinik golle döndü.
Sezon başında 4 milyon euro karşılığında Championship ekiplerinden Hull City'e satılan Doğukan Sinik, devre arasında geri dönmüştü.
Perşembe günü Antalya'ya gelen fakat resmi olarak dün saat 12.30 sularında açıklanan Doğukan, 24 saat geçtikten kısa bir süre sonra, maçın 4. dakikasında golünü atarak "Ayağının tozuyla golünü atarak döndü" ifadelerini kullandırdı.
📸Antalyaspor'da Doğukan Sinik, ayağının tozuyla Giresunspor'a karşı gol sevinci yaşadı. pic.twitter.com/26uMmtPFz0
📸Antalyaspor'da Doğukan Sinik, ayağının tozuyla Giresunspor'a karşı gol sevinci yaşadı. pic.twitter.com/26uMmtPFz0— SPOR (@yenisafakspor) January 14, 2023