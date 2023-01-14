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Rossi için 6 milyon

Fenerbahçe'de bu sezon forma giydiği 25 maçın sadece 10'nda ilk 11'de başlayan ve gelen tekliflerin değerlendirileceği öğrenilen Diego Rossi için İtalya ekiplerinden Torino'nun teklif yapmaya hazırlandığı öğrenildi. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Diego Rossiye İtalyan kulübü talip oldu: 6 milyon önerdiler!
Diego Rossi, Uruguay'ın Dünya Kupası kadrosuna alınmamıştı.

Fenerbahçe yönetimi, devre arasında Uruguaylı kanat oyuncusu Diego Rossi'ye gelen teklifleri değerlendirme kararı aldı.

Uruguaylı'dan elde edilecek bonservisi yeni transferler için kullanmayı planlayan sarı-lacivertli kurmaylar, Rossinin önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelecek olan menajeriyle, teklifler konusunda masaya oturacak.

Torino'dan 6 milyon önerisi

Rossi için, Serie A ekibi Torino'nun sarı-lacivertli kulübe 6 milyon euro önerdiği gelen haberler arasında. Bu sezon genellikle oyuna sonradan dahil ettiği kanat için Teknik Direktör Jesus'un da satılmasına onay verdiği kaydedildi.

  • Diego Rossi, bu sezon forma giydiği 27 maçta 3 gol 7 asistlik performans sergiledi.

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