Rossi için 6 milyon

Fenerbahçe yönetimi, devre arasında Uruguaylı kanat oyuncusu Diego Rossi'ye gelen teklifleri değerlendirme kararı aldı.
Uruguaylı'dan elde edilecek bonservisi yeni transferler için kullanmayı planlayan sarı-lacivertli kurmaylar, Rossinin önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelecek olan menajeriyle, teklifler konusunda masaya oturacak.
Torino'dan 6 milyon önerisi
Rossi için, Serie A ekibi Torino'nun sarı-lacivertli kulübe 6 milyon euro önerdiği gelen haberler arasında. Bu sezon genellikle oyuna sonradan dahil ettiği kanat için Teknik Direktör Jesus'un da satılmasına onay verdiği kaydedildi.
- Diego Rossi, bu sezon forma giydiği 27 maçta 3 gol 7 asistlik performans sergiledi.