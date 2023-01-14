Kötü zemin dikkatlerden kaçmadı

Süper Lig'de Antalyaspor evinde Giresunspor'u konuk ediyor. Corendon Airlines Park'ta oynanan maçta saha zemininin kötü durumu birçok soruyu beraberinde getirdi.

Ligdeki birçok takımın saha zeminleri kış aylarında bozulmaya uğrarken, daha önce de Antalyaspor'un stadının tasarlanma aşamasında yapılan hesaplama hataları ve stadyumun biçiminin de zemin faktöründe etkili olduğu belirtilmişti.

Maçta zeminin son hali...

Giresunspor maçında dikkatlerden kaçmadı

Saat 13.30'da başlayan maçta zeminin durumu birçok futbolseverin de dikkatinden kaçmadı.

İşte bazı paylaşımlar;

Stadın zeminindeki bozukluğun temel sorunu mimari hatadan kaynaklandığı söyleniyor. Güney tarafındaki kale arkası tribünü, zeminin gerekli ışığı ve havayı almasını engelliyor. Zemindeki ana sorunlar drenaj sistemi, yetersiz hava ve gün ışığından kaynaklanıyor.

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