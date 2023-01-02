Pele için anma töreni düzenlenecek

Pele, Santos'un bir numaralı efsanesi olarak kabul ediliyor.

Brezilyalılar, geçen hafta 82 yaşında hayatını kaybeden futbol devi Pele için günlerdir sürdürdüğü anma törenlerinin sonuncusunu dün geniş bir katılımla son kez gerçekleştiriliyor. Tören yerel saat ile 10.00 (TSİ 16.00)'da başlayacak.

Pele'yi yakalamaları zor görünüyor. pic.twitter.com/MfG8OhUguq — SPOR (@yenisafakspor) July 9, 2022

Pele'nin uzun süre formasını giydiği Santos'un stadyumu Urbano Caldeira da düzenlenecek son törene, “Kral”ını onurlandırmak isteyen binlerce taraftar katılacak.

24 saat açık kalacak

Üç Dünya Kupası kazanan tek futbolcu unvanının sahibi Pele’nin tabutu stadın ortasına konulacak, tribünler efsanenin 10 numaralı forması ve posterleri ile süslenecek. 24 saat boyunca açık kalacak statta, Brezilyalılar futbol efsanesine son kez veda etme şansı bulabilecekler.

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Santos'un stadyumu Urbano Caldeira, 16.068 bin kapasitelidir.

Saygıyla...#Pele #Maradona pic.twitter.com/0kXlMr67M7 — SPOR (@yenisafakspor) December 29, 2022

Annesinin evinin önünden geçirilecek

Yarın 24 saat dolduktan sonra stattan alınacak tabut, Santos sokaklarında özel kortej ile gezdirilecek. Yürüyüş, dünyaca ünlü oğlunun öldüğünden habersiz olan Pele’nin 100 yaşındaki hasta annesi Celeste Arantes'in evinin önünden geçecek. Geçit töreni, Pele'nin özel bir mozoleye gömüleceği Santos'taki Ekümenik Nekropol Anıt Mezarlığı'nda sona erecek.

Pele'yi anmak için 24 saat boyunca sürecek tören, Santos'un stadyumu Urbano Caldeira'da saat 16.00'da başlayacak. pic.twitter.com/r0tMGw50df — SPOR (@yenisafakspor) January 2, 2023

SPOR Pele Brezilya'da hayatı durdurdu