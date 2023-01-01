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Pele Brezilya'da hayatı durdurdu

Bir süredir kanser hastalığı ile mücadele eden efsane isim Pele'nin 28 Aralık'taki ölümü sonrası 3 gün yas ilan edilen Brezilya'da hayat adeta durdu. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Pelenin ölümü sonrası Brezilyada hayat durdu
Gelmiş geçmiş en büyük futbol efsanelerinden biri olarak kabul edilen Pele, 82 yaşında hayata veda etmişti.

Brezilya'da dünya futbolunun efsane futbolcusu Pele'nin vefatının ardından hayat adeta durdu. 3 gün yas ilan edilen ülkede, şehir merkezleri efsane futbolcunun posterleriyle donatıldı.

Rio de Janeiro kentindeki Hz. İsa heykeli, ülke bayrağının renkleriyle aydınlatılırken, Sao Paulo kentindeki ikonik binaların dış yüzeyleri de Pele'nin resimleriyle süslendi. Birçok hayranı da efsane yıldızın hayatını yitirdiği hastanenin önünde toplanmayı sürdürdü.

Efsanesi olduğu kulübü Santos'un stadı onun için aydınlatılırken, futbolseverler stadın çevresinde Pele'yi anma törenleri düzenledi. Ülkedeki tüm basının manşetlerinde de istisnasız Pele vardı. Manşetlerde onun tarih boyunca yaşayacak bir efsane olduğu vurgulandı. FIFA'nın İsviçre'deki merkezinde ise bayraklar yarıya indirildi.

FIFA Merkezi - İsviçre
FIFA Merkezi - İsviçre
  • Tarihin en büyük futbolcusu olarak gösterilen Pele için cenaze töreni 3 Ocak'ta yapılacak.

Dünya futbolu Pele'yi andı
FOTOĞRAF 14
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Dünya futbol efsanesi Pelenin ölümünün ardından yıldız isimler onun hakkında paylaşımlarda bulundu. İşte o paylaşımları...
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Ronaldo Nazario: Eşsiz, harika, teknik, mükemmel. Türünün tek örneği. Bugün aramızdan ayrılıyor. Futbolun tek kralı. Tüm zamanların en iyisi. Senden sonra gelmek ne büyük ayrıcalık. Yeteneğin her oyuncunun geçmesi gereken bir okul. Mirasın nesilleri aşacak. Teşekkürler Pele, Allah rahmet eylesin.
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Neymar: Peleden önce 10, sadece bir sayıydı. Bu güzel cümleyi hayatımın bir noktasında okumuştum ama eksik. Peleden önce futbol sadece bir spordu. Pele her şeyi değiştirdi. Futbolu sanata, eğlenceye dönüştürdü. Fakirlere, siyahlara dahası Brezilyaya tanınırlık verdi. Futbol ve Brezilya, Kral sayesinde statüsünü yükseltti. O gitti ama büyüsü kaldı. Sonsuza kadar Pele.
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Mbappe: Futbolun kralı aramızdan ayrıldı ama mirası asla unutulmayacak. Huzur içinde uyu KRAL
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Mourinho: 2005 yılında BBC ödülünü onun elinden almıştım. Bugüne kadar en gurur duyduğum anlardan biriydi. Onu Manchesterda ağırlamaktan dolayı çok mutluydum. Huzur içinde uyu Kral Pele. Çok üzgünüm.
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Cristiano Ronaldo: Tüm Brezilyaya ve özellikle ailesine derin başsağlığı diliyorum. Ebedi Kral Peleye sadece bir hoşça kal tüm futbol dünyasının şu anda yaşadığı acıyı ifade etmeye asla yetmeyecek. Milyonlarca insan için ilham kaynağı. Bana gösterdiğin sevgi uzaktan da olsa paylaştığımız her anımızda kıymetliydi. Asla unutulmayacak ve hatırası sonsuza kadar yaşayacak. Huzur içinde uyu Kral Pele
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Roberto Carlos: Futbol dünyası bizim için yaptığın her şey için sana teşekkür ediyor teşekkürler Kral.
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Ronaldinho: Tüm aileye başsağlığı diliyorum. Huzur içinde uyu Kral.
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Rivaldo: Futbolumuzu, sahada yaptıklarıyla dünya çapında tanınır ve saygı duyulur hale getirdi. Asla unutulmayacak. 10 numara onunla anlamlı hale geldi. Kral Pele, mirasın sonsuza dek sürecek. Allah, ailene sabır, ferahlık versin. Huzur içinde yat Kral Pele.
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Messi: Huzur içinde uyu.
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Zidane: Ebedi Kral Pele.
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Haaland: Herhangi bir oyuncunun yaptığını gördüğünüz şeyi ilk Pele yaptı. Huzur içinde uyu.
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Lewandowski: Huzur içinde uyu Şampiyon. Cennetin artık yeni bir yıldızı var. Futbol dünyası bir kahramanını kaybetti.
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Richarlison: Bugün futbol en güzel bölümüne, dünyayı büyüleyen ve oyunun tarihini sonsuza dek değiştiren adama veda ediyor. Her zaman en büyük olacaksın. Çünkü 60 yıl önce, karşılaştığın tüm zorluklarla, bugün çok az kişinin yapabileceğini yaptın. Bininci golünü çocuklara adayan ve ülkemize çok daha fazlasını yapabileceğini gösteren adam. Sen hiçbir zaman kıyaslanamazsın. Kral, teşekkür ederim. Allah seni kucaklayarak karşılasın.
Dünya futbolu Pele'yi andı
Bir süredir kanser hastalığıyla boğuşan Brezilya efsanesi Pele hayata gözlerini yumdu. Gelmiş geçmiş en büyük futbolculardan biri olarak kabul edilen efsane ismin ölümün ardından futbol dünyasından birçok isim Pele'yi andı.

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