Spor Formula 1 dünyası da Peleyi unutmadı
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Formula 1 dünyası da Pele'yi unutmadı

Uzun bir süredir kanserle savaşan Brezilyalı futbol efsanesi Pele, 82 yaşında hayata gözlerini yumdu. Formula 1 dünyasından isimler de Pele'yi andı. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Formula 1 dünyası da Peleyi andı: Sonsuza dek ilham verecek
Pele, 2022 Brezilya GP'sinde damalı bayrağı geç sallayarak tarihe geçmişti.

Brezilyalı futbol efsanesi, gelmiş geçmiş en büyük futbolculardan biri olarak kabul edilen Pele, 82 yaşında hayatını kaybetti.

Sarsıcı ölüm haberinin ardından spor dünyasından birçok isim efsane futbolcuyu anarken, Formula 1'deki bazı aktif ve emekli pilotlar da Pele'yi andı.

Hamilton: "Sonsuza dek ilham verecek"

Son Brezilya yarışı öncesi özel törenle fahri Brezilya vatandaşlığı verilen İngiliz Pilot Lewis Hamilton da Pele'yi unutmadı. 7 kez şampiyon, "Yeteneğini, dehanı ve sevgini bizimle paylaştığın için teşekkürler. Pele’nin mirası bize sonsuza dek ilham verecek” ifadelerini kullandı.

Hamilton'ın Brezilya bayrağıyla podyuma çıkması, Pele'yi çok gururlandırmıştı. Efsane futbolcu, sosyal medya hesabından
Hamilton'ın Brezilya bayrağıyla podyuma çıkması, Pele'yi çok gururlandırmıştı. Efsane futbolcu, sosyal medya hesabından "Bir F1 pilotunun bayrağımızı podyumda yükseltmesi harika" diyerek teşekkür etmişti.

Barrichello: "Her zaman nazik"

Formula 1 pistlerinde en çok yarışa çıkan isimlerden biri olan Brezilyalı pilot Rubens Barrichello ise efsane futbolcu için, "Huzur içinde uyu kral Pele'm. Her zaman nazik ve güler yüzün için çok teşekkür ederim" dedi.

Barrichello ve Pele
Barrichello ve Pele

Massa: "Tüm zamanların en iyisi"

Bir diğer Brezilyalı pilot Felipe Massa ise Pele için, "Futbolu ve Brezilya milli takımını sevenler için Pele, futbolun yanı sıra diğer sporculara da ilham veren bir simge, tüm zamanların en iyisi. Pele'nin mirası sonsuzdur, tıpkı onun gibi. Kral Pele'nin ailesine başsağlığı diliyorum" şeklinde mesaj paylaştı.

Pele ve Felipe Massa
Pele ve Felipe Massa

  • Alpine pilotu Pierre Gasly de Pele'yi unutmayarak "Futbolun kralı, huzur içinde uyu efsane" paylaşımı yaptı.

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