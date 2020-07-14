Real Madrid'de Gareth Bale tribünde gösterilerine devam ediyor
Real Madrid'de Gareth Bale tribünde gösterilerine devam ediyor
La Liga'da lider Real Madrid'in deplasmanda Granada'yı 2-1 yendiği karşılaşmaya yine Gareth Bale ve yaptığı hareket damga vurdu. Gallerli oyuncu karşılaşmada eline aldığı tuvalet kağıdıyla dürbün yaparak karşılaşmayı o şekilde takip etti. Gareth Bale'in yaptığı bu olay ikinci kez tekrarlanırken, Real Madridli taraftarlar 30 yaşındaki oyuncuya tepki gösterdi.
Haber MerkeziYeni Şafak
İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 36. haftasında deplasmanda Granada'yı 2-1 yenen Real Madrid, tarihindeki 34'üncü şampiyonluğunu ilan etmeye çok yaklaştı. Real Madrid önümüzdeki hafta kazanması ya da Barcelona'nın puan kaybetmesi halinde şampiyonluğa ulaşacak.
Real Madrid şampiyonluk yolunda koşarken, yıldız oyuncusu Gareth Bale ise tribünlerde gösteri yapmaya devam ediyor. Marca'nın haberine göre Granada maçında da forma şansı bulamayan 30 yaşındaki oyuncu, tribünde eline aldığı tuvalet kağıdıyla dürbün yaparak karşılaşmayı takip etti.
Ayrılmak istiyor
Gareth Bale 2013 yılında Tottenham'dan 101 milyon euro karşılığında transfer olmuştu. Gallerli oyuncunun sözleşmesi 2022 yılında sona erecek. 30 yaşındaki oyuncunun takımdan ayrılmak istediği ve gelen teklifleri değerlendirdiği biliniyor.
Gareth Bale maskesiyle gözlerini kapatmıştı
Real Madrid'in Alaves'i 2-0 yendiği karşılaşmada Gareth Bale, maçın bir bölümünü takip etmemiş ve maskesiyle gözlerini kapatmıştı. Gareth Bale'in ayrıca Zidane'ın 5. değişikliği yaptığı sırada gülmesi dikkatlerden kaçmamıştı.
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