​Real Madrid'de Gareth Bale tribünde gösterilerine devam ediyor

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 36. haftasında deplasmanda Granada'yı 2-1 yenen Real Madrid, tarihindeki 34'üncü şampiyonluğunu ilan etmeye çok yaklaştı. Real Madrid önümüzdeki hafta kazanması ya da Barcelona'nın puan kaybetmesi halinde şampiyonluğa ulaşacak.

Real Madrid şampiyonluk yolunda koşarken, yıldız oyuncusu Gareth Bale ise tribünlerde gösteri yapmaya devam ediyor. Marca'nın haberine göre Granada maçında da forma şansı bulamayan 30 yaşındaki oyuncu, tribünde eline aldığı tuvalet kağıdıyla dürbün yaparak karşılaşmayı takip etti.

Real Madrid şampiyonluğa koşuyor (ÖZET) Real Madrid, zorlu deplasmandan 3 puanı, ilk yarının başlarında Mendy (Dk. 10) ve Karim Benzema (Dk. 19) ile bulduğu gollerle aldı. Güçlü rakibine ikinci yarı çok zor anlar yaşatan ev sahibi Granada'nın tek golünü ise 50. dakikada Darwin Machis kaydetti. Aldığı galibiyetle La Liga puan durumunda ligin bitimine iki hafta kala puanını 83'e çıkaran Real Madrid, en yakın rakibi Barcelona'nın 4 puan önünde liderliğini korudu.Real Madrid, 16 Temmuz Perşembe günü sahasında Villarreal'e karşı oynanacağı maçı kazanması ya da Barcelona'nın sahasında yapacağı karşılaşmada Osasuna'yı yenememesi halinde şampiyonluğunu ilan edecek. La Liga'da 33 kez ile lig kupasını en fazla müzesine götüren takım olan Real Madrid, Barcelona'nın son iki sezondur ligdeki şampiyonluk üstünlüğünü de sona erdirmiş olacak.Real Madrid'in şampiyonluk yürüyüşü (ÖZET)İsmail Köybaşı son 5 dakika oyuna dahil olduDiğer yandan 2. ligden çıkarak bu sezon mücadele ettiği La Liga'da "sürpriz takım" olarak gösterilen ve gelecek sezon UEFA Avrupa Kupası'na katılma hedefi olan Granada, 50 puanla 10'uncu sırada kaldı.Granada'da forma giyen Türk futbolcu İsmail Köybaşı, Real Madrid maçında yedek başlarken 85'inci dakikada Machis'in yerine oyuna dahil oldu.Granada,Real Madrid özetGranada,Real Madrid maç özetini izlemek için tıklayınız.

Ayrılmak istiyor

Gareth Bale 2013 yılında Tottenham'dan 101 milyon euro karşılığında transfer olmuştu. Gallerli oyuncunun sözleşmesi 2022 yılında sona erecek. 30 yaşındaki oyuncunun takımdan ayrılmak istediği ve gelen teklifleri değerlendirdiği biliniyor.

Gareth Bale maskesiyle gözlerini kapatmıştı

Real Madrid'in Alaves'i 2-0 yendiği karşılaşmada Gareth Bale, maçın bir bölümünü takip etmemiş ve maskesiyle gözlerini kapatmıştı. Gareth Bale'in ayrıca Zidane'ın 5. değişikliği yaptığı sırada gülmesi dikkatlerden kaçmamıştı.