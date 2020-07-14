LA LİGA

​Real Madrid'de Gareth Bale tribünde gösterilerine devam ediyor

Real Madrid'de Gareth Bale tribünde gösterilerine devam ediyor

La Liga'da lider Real Madrid'in deplasmanda Granada'yı 2-1 yendiği karşılaşmaya yine Gareth Bale ve yaptığı hareket damga vurdu. Gallerli oyuncu karşılaşmada eline aldığı tuvalet kağıdıyla dürbün yaparak karşılaşmayı o şekilde takip etti. Gareth Bale'in yaptığı bu olay ikinci kez tekrarlanırken, Real Madridli taraftarlar 30 yaşındaki oyuncuya tepki gösterdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Gareth Bale bu sezon 20 karşılaşmada 3 gol ve 2 asistle oynadı.

Gareth Bale bu sezon 20 karşılaşmada 3 gol ve 2 asistle oynadı.

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 36. haftasında deplasmanda Granada'yı 2-1 yenen Real Madrid, tarihindeki 34'üncü şampiyonluğunu ilan etmeye çok yaklaştı. Real Madrid önümüzdeki hafta kazanması ya da Barcelona'nın puan kaybetmesi halinde şampiyonluğa ulaşacak.

Real Madrid şampiyonluk yolunda koşarken, yıldız oyuncusu Gareth Bale ise tribünlerde gösteri yapmaya devam ediyor. Marca'nın haberine göre Granada maçında da forma şansı bulamayan 30 yaşındaki oyuncu, tribünde eline aldığı tuvalet kağıdıyla dürbün yaparak karşılaşmayı takip etti.

Real Madrid şampiyonluğa koşuyor (ÖZET)
Real Madrid şampiyonluğa koşuyor (ÖZET)

Real Madrid, zorlu deplasmandan 3 puanı, ilk yarının başlarında Mendy (Dk. 10) ve Karim Benzema (Dk. 19) ile bulduğu gollerle aldı. Güçlü rakibine ikinci yarı çok zor anlar yaşatan ev sahibi Granada'nın tek golünü ise 50. dakikada Darwin Machis kaydetti. Aldığı galibiyetle La Liga puan durumunda ligin bitimine iki hafta kala puanını 83'e çıkaran Real Madrid, en yakın rakibi Barcelona'nın 4 puan önünde liderliğini korudu.Real Madrid, 16 Temmuz Perşembe günü sahasında Villarreal'e karşı oynanacağı maçı kazanması ya da Barcelona'nın sahasında yapacağı karşılaşmada Osasuna'yı yenememesi halinde şampiyonluğunu ilan edecek. La Liga'da 33 kez ile lig kupasını en fazla müzesine götüren takım olan Real Madrid, Barcelona'nın son iki sezondur ligdeki şampiyonluk üstünlüğünü de sona erdirmiş olacak.Real Madrid'in şampiyonluk yürüyüşü (ÖZET)İsmail Köybaşı son 5 dakika oyuna dahil olduDiğer yandan 2. ligden çıkarak bu sezon mücadele ettiği La Liga'da "sürpriz takım" olarak gösterilen ve gelecek sezon UEFA Avrupa Kupası'na katılma hedefi olan Granada, 50 puanla 10'uncu sırada kaldı.Granada'da forma giyen Türk futbolcu İsmail Köybaşı, Real Madrid maçında yedek başlarken 85'inci dakikada Machis'in yerine oyuna dahil oldu.Granada,Real Madrid özetGranada,Real Madrid maç özetini izlemek için tıklayınız.

Ayrılmak istiyor

Gareth Bale 2013 yılında Tottenham'dan 101 milyon euro karşılığında transfer olmuştu. Gallerli oyuncunun sözleşmesi 2022 yılında sona erecek. 30 yaşındaki oyuncunun takımdan ayrılmak istediği ve gelen teklifleri değerlendirdiği biliniyor.

Gareth Bale maskesiyle gözlerini kapatmıştı

Real Madrid'in Alaves'i 2-0 yendiği karşılaşmada Gareth Bale, maçın bir bölümünü takip etmemiş ve maskesiyle gözlerini kapatmıştı. Gareth Bale'in ayrıca Zidane'ın 5. değişikliği yaptığı sırada gülmesi dikkatlerden kaçmamıştı.

Real Madrid'in yıldızı Bale'den olay tepki: Maçta gözlerini maskeyle kapattı
Real Madrid'in yıldızı Bale'den olay tepki: Maçta gözlerini maskeyle kapattı

Alaves'i 2-0 yenen Real Madrid, şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı. Puanını 80'e yükselten Başkent ekibi, ligin bitimine üç hafta kala en yakın rakibi Barcelona'nın 4 puan önündeki avantajını korumayı başardı. Real Madrid'e bu kritik galibiyeti getiren golleri 11. dakikada penaltıdan Benzema ve 50. dakikada Asensio kaydetti. Real Madrid'in şampiyonluk yürüyüşü (ÖZET)Bale maçı izlemek yerine gözlerini kapattıTeknik direktör Zinedine Zidane'ın maçta forma şansı vermediği yıldız futbolcu Gareth Bale'in yedek kulübesindeki görüntüleri karşılaşmaya damga vurdu.Kulübede uzanan Galli futbolcunun maçın bir bölümünü takip etmediği ve maskesiyle gözlerini kapattığı görüldü. Gareth Bale'in ayrıca Zidane'ın 5. değişikliği yaptığı sırada gülmesi dikkati çekti. İşte Bale'in Real Madridli taraftarların tepkisini çeken görüntüleri;Gareth Bale. 350k+ a week. Playing in sunny Spain. Trolling Madrid every week. Plays golf now and again. This guy is really living his best life! 😭pic.twitter.com/PWNElp9pHS&mdash; The Spurs Web ⚪️ (@thespursweb) July 11, 2020 Gareth Bale watching on after Zidane used his fifth and final sub 👀👀 #WalesGolfMadrid pic.twitter.com/Qt4RBAAajZ&mdash; Dan Cope (@dan_cope14) July 10, 2020

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