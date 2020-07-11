Real Madrid'in yıldızı Bale'den olay tepki: Maçta gözlerini maskeyle kapattı

Alaves'i 2-0 yenen Real Madrid, şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı.
Puanını 80'e yükselten Başkent ekibi, ligin bitimine üç hafta kala en yakın rakibi Barcelona'nın 4 puan önündeki avantajını korumayı başardı.
Real Madrid'e bu kritik galibiyeti getiren golleri 11. dakikada penaltıdan Benzema ve 50. dakikada Asensio kaydetti.
Bale maçı izlemek yerine gözlerini kapattı
Teknik direktör Zinedine Zidane'ın maçta forma şansı vermediği yıldız futbolcu Gareth Bale'in yedek kulübesindeki görüntüleri karşılaşmaya damga vurdu.
Kulübede uzanan Galli futbolcunun maçın bir bölümünü takip etmediği ve maskesiyle gözlerini kapattığı görüldü. Gareth Bale'in ayrıca Zidane'ın 5. değişikliği yaptığı sırada gülmesi dikkati çekti.
İşte Bale'in Real Madridli taraftarların tepkisini çeken görüntüleri;
Gareth Bale. 350k+ a week. Playing in sunny Spain. Trolling Madrid every week. Plays golf now and again.
This guy is really living his best life! 😭pic.twitter.com/PWNElp9pHS
Gareth Bale. 350k+ a week. Playing in sunny Spain. Trolling Madrid every week. Plays golf now and again.
Gareth Bale watching on after Zidane used his fifth and final sub 👀👀 #WalesGolfMadrid
pic.twitter.com/Qt4RBAAajZ
Gareth Bale watching on after Zidane used his fifth and final sub 👀👀 #WalesGolfMadrid
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