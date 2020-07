Real Madrid'in yıldızı Bale'den olay tepki: Maçta gözlerini maskeyle kapattı

Alaves'i 2-0 yenen Real Madrid, şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı.

Puanını 80'e yükselten Başkent ekibi, ligin bitimine üç hafta kala en yakın rakibi Barcelona'nın 4 puan önündeki avantajını korumayı başardı.

Real Madrid'e bu kritik galibiyeti getiren golleri 11. dakikada penaltıdan Benzema ve 50. dakikada Asensio kaydetti.

Real Madrid'in şampiyonluk yürüyüşü (ÖZET) Ligde kalma mücadelesi veren Alaves'e karşı rahat bir galibiyet alan Real Madrid'in gollerini Karim Benzema (Dk.11, penaltıdan) ve Marco Asensio (Dk. 50) attı. Puanını 80'e çıkaran lider Real Madrid, ligin bitimine üç hafta kala en yakın rakibi Barcelona'nın 4 puan önündeki avantajını korudu.Ligin 36. hafta karşılaşmalarında yarın Valladolid-Barcelona, 13 Temmuz'da da Granada-Real Madrid maçları oynanacak.La Liga'da son iki sezondur şampiyonluk ipini Barcelona göğüslemişti. Son olarak 2016-2017 sezonununda şampiyon olan Real Madrid, 33 kez ile bu kupaya en fazla müzesine götüren kulüp olarak ilk sırada yer alırken, Barcelona'nın 26 lig şampiyonluğu bulunuyor. Diğer yandan düşme hattının bir üstünde, 17. sırada bulunan Alaves ise 35 puanda kaldı. İspanya La Liga puan durumu için tıklayınız.Real Madrid Alaves maç özetiReal Madrid Alaves maç özetini linkte tıklayarak da izleyebilirsiniz.

Bale maçı izlemek yerine gözlerini kapattı

Teknik direktör Zinedine Zidane'ın maçta forma şansı vermediği yıldız futbolcu Gareth Bale'in yedek kulübesindeki görüntüleri karşılaşmaya damga vurdu.

Kulübede uzanan Galli futbolcunun maçın bir bölümünü takip etmediği ve maskesiyle gözlerini kapattığı görüldü. Gareth Bale'in ayrıca Zidane'ın 5. değişikliği yaptığı sırada gülmesi dikkati çekti.

İşte Bale'in Real Madridli taraftarların tepkisini çeken görüntüleri;

Gareth Bale. 350k+ a week. Playing in sunny Spain. Trolling Madrid every week. Plays golf now and again.



This guy is really living his best life! 😭pic.twitter.com/PWNElp9pHS — The Spurs Web ⚪️ (@thespursweb) July 11, 2020