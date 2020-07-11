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La Liga Real Madrid Alaves maç özeti izle Real Madrid özet

Real Madrid'in şampiyonluk yürüyüşü (ÖZET)

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 35. haftasında sahasında oynadığı maçta Alaves'i 2-0 yenen Real Madrid, şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı. Real Madrid ligin bitimine son 3 hafta kala ikinci Barcelona'nın 4 puan önünde yer alıyor. Real Madrid son olarak La Liga'yı 2016-2017 yılında kazanmıştı. Real Madrid, Alaves maç özetini haberimizde ve Yeni Şafak Spor'da bulabilirsiniz.

Haber Merkezi AA
Real Madrid son 3 haftaya 4 puan farkla girdi.

Real Madrid son 3 haftaya 4 puan farkla girdi.

Fotoğraf: SUSANA VERA

Ligde kalma mücadelesi veren Alaves'e karşı rahat bir galibiyet alan Real Madrid'in gollerini Karim Benzema (Dk.11, penaltıdan) ve Marco Asensio (Dk. 50) attı. Puanını 80'e çıkaran lider Real Madrid, ligin bitimine üç hafta kala en yakın rakibi Barcelona'nın 4 puan önündeki avantajını korudu.

Ligin 36. hafta karşılaşmalarında yarın Valladolid-Barcelona, 13 Temmuz'da da Granada-Real Madrid maçları oynanacak.

  • La Liga'da son iki sezondur şampiyonluk ipini Barcelona göğüslemişti. Son olarak 2016-2017 sezonununda şampiyon olan Real Madrid, 33 kez ile bu kupaya en fazla müzesine götüren kulüp olarak ilk sırada yer alırken, Barcelona'nın 26 lig şampiyonluğu bulunuyor. Diğer yandan düşme hattının bir üstünde, 17. sırada bulunan Alaves ise 35 puanda kaldı. İspanya La Liga puan durumu için tıklayınız.

Real Madrid Alaves maç özeti

Real Madrid Alaves maç özetini linkte tıklayarak da izleyebilirsiniz.

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