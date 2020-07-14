Real Madrid şampiyonluğa koşuyor (ÖZET)

Real Madrid, zorlu deplasmandan 3 puanı, ilk yarının başlarında Mendy (Dk. 10) ve Karim Benzema (Dk. 19) ile bulduğu gollerle aldı. Güçlü rakibine ikinci yarı çok zor anlar yaşatan ev sahibi Granada'nın tek golünü ise 50. dakikada Darwin Machis kaydetti. Aldığı galibiyetle La Liga puan durumunda ligin bitimine iki hafta kala puanını 83'e çıkaran Real Madrid, en yakın rakibi Barcelona'nın 4 puan önünde liderliğini korudu.

Real Madrid, 16 Temmuz Perşembe günü sahasında Villarreal'e karşı oynanacağı maçı kazanması ya da Barcelona'nın sahasında yapacağı karşılaşmada Osasuna'yı yenememesi halinde şampiyonluğunu ilan edecek. La Liga'da 33 kez ile lig kupasını en fazla müzesine götüren takım olan Real Madrid, Barcelona'nın son iki sezondur ligdeki şampiyonluk üstünlüğünü de sona erdirmiş olacak.

Real Madrid'in şampiyonluk yürüyüşü (ÖZET) Ligde kalma mücadelesi veren Alaves'e karşı rahat bir galibiyet alan Real Madrid'in gollerini Karim Benzema (Dk.11, penaltıdan) ve Marco Asensio (Dk. 50) attı. Puanını 80'e çıkaran lider Real Madrid, ligin bitimine üç hafta kala en yakın rakibi Barcelona'nın 4 puan önündeki avantajını korudu.Ligin 36. hafta karşılaşmalarında yarın Valladolid-Barcelona, 13 Temmuz'da da Granada-Real Madrid maçları oynanacak.La Liga'da son iki sezondur şampiyonluk ipini Barcelona göğüslemişti. Son olarak 2016-2017 sezonununda şampiyon olan Real Madrid, 33 kez ile bu kupaya en fazla müzesine götüren kulüp olarak ilk sırada yer alırken, Barcelona'nın 26 lig şampiyonluğu bulunuyor. Diğer yandan düşme hattının bir üstünde, 17. sırada bulunan Alaves ise 35 puanda kaldı. İspanya La Liga puan durumu için tıklayınız.Real Madrid Alaves maç özetiReal Madrid Alaves maç özetini linkte tıklayarak da izleyebilirsiniz.

İsmail Köybaşı son 5 dakika oyuna dahil oldu

Diğer yandan 2. ligden çıkarak bu sezon mücadele ettiği La Liga'da "sürpriz takım" olarak gösterilen ve gelecek sezon UEFA Avrupa Kupası'na katılma hedefi olan Granada, 50 puanla 10'uncu sırada kaldı.

Granada'da forma giyen Türk futbolcu İsmail Köybaşı, Real Madrid maçında yedek başlarken 85'inci dakikada Machis'in yerine oyuna dahil oldu.

Granada,Real Madrid özet

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