Süper Lig'de bugün Fenerbahçe'ye konuk Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in bu maçta ileri uçta Ryan Babel’i kullanmayı planladığı belirtilirken, konuyla ilgili Rıdvan Dilmen'den dikkat çeken bir yorum geldi.

Babel'in santrforda oynatılmasının intihar olacağını savunan NTV yorumcusu Dilmen,'in açıklamaları şöyle;

"Benim futbol görüşüme göre Babel'i sırtı dönük oynatmak intihardır. Babel'in çizgide alıp dönmesi lazım. Arkası dönük santrfor oynamak kolay iş değildir."

Alex'ten derbi paylaşımı Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi heyecanı yaşanacak. Bu akşam saat 21.00'de başlayacak mücadele öncesi Alex, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. 2009-2010 sezonunda Beşiktaş'a 2. dakikada attığı golü paylaşan Alex, "Başarılar Fenerbahçem" diye yazdı.Sarı-lacivertliler bu maçı Alex'in golüyle 1-0 kazanmıştı.

Derbinin VAR hakemi beli oldu Fenerbahçe, Süper Lig’in 6. haftasında bu akşam Ülker Stadyumu’nda Beşiktaş'ı konuk edecek. Saat 21.00’de başlayacak karşılaşmayı Fırat Aydınus yönetecek. Aydınus’un yardımcılıklarını Serkan Ok ve Aleks Taşçıoğlu yapacak. Bu zorlu mücadelenin VAR (Video Yardımcı Hakem) hakemi ise FIFA kokartlı hakem Halis Özkahya oldu. Özkahya’nın yanında AVAR (Video Yardımcı Hakem Asistanı) olarak Ümit Öztürk yer alacak. VAR odasının yardımcı hakemliğini ise Bahattin Duran yapacak.Ahmet Çakar'ın derbi yorumu Sinan Engin'i çıldırttıDerbi sosyal medyada başladıDevlerin buluşması

Ahmet Çakar'ın derbi yorumu Sinan Engin'i çıldırttı Futbol yorumculuğu yapan eski hakem Ahmet Çakar'ın Fenerbahçe-Beşiktaş maçıyla ilgili sözleri Sinan Engin'i sinirlendirdi. Derbi deyince akla Fenerbahçe-Galatasaray maçının geldiğini savunan Çakar, Fenerbahçe-Beşiktaş maçı için 'derbicik' yorumunda bulundu. Bu yoruma tepki gösteren Sinan Engin'in reklam arasında Ahmet Çakar'a doğru masadaki çiçeği fırlattığı görüldü. Bunun üzerine Çakar da Sinan Engin'in arkasından bardağı yere attı. Programdaki bir diğer yorumcu Abdülkerim Durmaz'ın Ahmet Çakar'ı yatıştırmaya çalıştığı görüldü.İşte o anlar,

Derbi sosyal medyada başladı Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe sahasında bugün Beşiktaş'ı konuk edecek. Bu maç öncesi sarı-lacivertlilerin sosyal medya hesabından "Burası Kadıköy! Tarih, burada tekerrür eder!" ifadeleriyle bir video paylaşılarak ezeli rakibe gönderme yapıldı. Beşiktaş'tan cevapFenerbahçe'nin bu paylaşımına Beşiktaş'tan cevap gecikmedi. Siyah-beyazlı taraftarların Kadıköy'de yaptığı tezahüratlara yer verilen video ile Fenerbahçe'ye 'Geliyoruz' mesajı verildi.İşte iki kulübün derbi öncesi sosyal medyada yaptığı o paylaşımlar;Burası Kadıköy! 💪Tarih, burada tekerrür eder! 👊 pic.twitter.com/ztmETRMJZI— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) 23 Eylül 2018 İlle de sen 🗣🖤🦅 #BeşiktaşınMaçıVar pic.twitter.com/InAkYPMECK— Beşiktaş JK (@Besiktas) 23 Eylül 2018