Derbinin VAR hakemi beli oldu

Fenerbahçe, Süper Lig’in 6. haftasında bu akşam Ülker Stadyumu’nda Beşiktaş'ı konuk edecek. Saat 21.00’de başlayacak karşılaşmayı Fırat Aydınus yönetecek. Aydınus’un yardımcılıklarını Serkan Ok ve Aleks Taşçıoğlu yapacak.

Bu zorlu mücadelenin VAR (Video Yardımcı Hakem) hakemi ise FIFA kokartlı hakem Halis Özkahya oldu. Özkahya’nın yanında AVAR (Video Yardımcı Hakem Asistanı) olarak Ümit Öztürk yer alacak. VAR odasının yardımcı hakemliğini ise Bahattin Duran yapacak.

Ahmet Çakar'ın derbi yorumu Sinan Engin'i çıldırttı Futbol yorumculuğu yapan eski hakem Ahmet Çakar'ın Fenerbahçe-Beşiktaş maçıyla ilgili sözleri Sinan Engin'i sinirlendirdi. Derbi deyince akla Fenerbahçe-Galatasaray maçının geldiğini savunan Çakar, Fenerbahçe-Beşiktaş maçı için 'derbicik' yorumunda bulundu. Bu yoruma tepki gösteren Sinan Engin'in reklam arasında Ahmet Çakar'a doğru masadaki çiçeği fırlattığı görüldü. Bunun üzerine Çakar da Sinan Engin'in arkasından bardağı yere attı. Programdaki bir diğer yorumcu Abdülkerim Durmaz'ın Ahmet Çakar'ı yatıştırmaya çalıştığı görüldü.İşte o anlar,

Derbi sosyal medyada başladı Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe sahasında bugün Beşiktaş'ı konuk edecek. Bu maç öncesi sarı-lacivertlilerin sosyal medya hesabından "Burası Kadıköy! Tarih, burada tekerrür eder!" ifadeleriyle bir video paylaşılarak ezeli rakibe gönderme yapıldı. Beşiktaş'tan cevapFenerbahçe'nin bu paylaşımına Beşiktaş'tan cevap gecikmedi. Siyah-beyazlı taraftarların Kadıköy'de yaptığı tezahüratlara yer verilen video ile Fenerbahçe'ye 'Geliyoruz' mesajı verildi.İşte iki kulübün derbi öncesi sosyal medyada yaptığı o paylaşımlar;Burası Kadıköy! 💪Tarih, burada tekerrür eder! 👊 pic.twitter.com/ztmETRMJZI— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) 23 Eylül 2018 İlle de sen 🗣🖤🦅 #BeşiktaşınMaçıVar pic.twitter.com/InAkYPMECK— Beşiktaş JK (@Besiktas) 23 Eylül 2018

Devlerin buluşması Süper Lig’de 6. haftada Fenerbahçe ile Beşiktaş bugün Kadıköy’de saat 21.00'de karşı karşıya gelecek. Süper Lig’e tarihinin en kötü başlangıcını yaparak ilk 4 maçta 3 yenilgi alan sarı-lacivertliler, geçen hafta Konyaspor’u deplasmanda yenerek galibiyet özlemine son verdi. UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında Hırvatistan deplasmanında Dinamo Zagreb’e 4-1 gibi farklı bir skorla yenilen Fenerbahçe, derbide kazanarak taraftarına bu yenilgiyi unutturmak istiyor.Skrtel'in durumu belirsizLigde 5 haftada 6 puan alabilen sarı-lacivertliler, Süper Lig’de Beşiktaş’ın 4 puan gerisinde bulunuyor. Fenerbahçe’de sakatlığı bulunan Skrtel’in durumu belirsiz. Antrenmanda geçirdiği sakatlık nedeniyle Dinamo Zagreb maçında oynayamayan Skrtel, dün yapılan son antrenmana da katılmadı. Slovak futbolcunun yerine derbide ilk 11’de sahaya Diego Reyes’in çıkacağı öğrenildi.Milli maçlar arasından sakat dönen ve son iki resmi müsabakayı kaçıran Hasan Ali Kaldırım, takımla çalışmalara başladı. Hasan Ali’nin İsmail’in yerine ilk 11’de oynaması bekleniyor. Fenerbahçe’de ayrıca yeni transfer Tolga Ciğerci’nin uzun süreli sakatlığı bulunuyor.Beşiktaş çıkışını sürdürmek istiyorBeşiktaş ise Süper Lig’de geride kalan 5 haftada 3 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgiyle 10 puan topladı. Kadıköy’e rakibinin 4 puan önünde gidecek Beşiktaş, derbiyi kazanarak aradaki puan farkını açmayı amaçlıyor. Hafta içinde UEFA Avrupa Ligi’nde Norveç’in Sarpsborg ekibini evinde 3-1 yenen siyah-beyazlılar, grup maçlarına 3 puanla başlayarak derbi öncesi moral buldu. Beşiktaş, Kadıköy’e Gary Medel’den yoksun gidecek.Medel cezalı Malatyaspor ile oynanan maçta kırmızı kart gören Şilili futbolcu, derbide takımını yalnız bırakacak. Beşiktaş’ta sakatlığı sebebiyle Sarpsborg maçında kadroya alınmayan Adriano’nun durumu belirsizliğini koruyor. Brezilyalı futbolcunun derbide oynayıp oynayamayacağı kesinlik kazanmadı. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’in, Fenerbahçe derbisinde forvette Ryan Babel’e görev vermesi, Medel’in yokluğunda orta alanda Tolgay Arslan ile Necip Uysal arasında tercih yapması bekleniyor.Fenerbahçe 132 Beşiktaş 124 Fenerbahçe ile Beşiktaş, bugün yapacakları Süper Lig maçıyla 348. kez karşı karşıya gelecek. Ülker Stadı’nda saat 21.00’de başlayacak müsabakada sahaya çıkacak Fenerbahçe ile Beşiktaş, tarihlerinde daha önce 347 kez karşılaştı. 94 yıllık rekabette sarı-lacivertlilerin galibiyet ve gol sayısında üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 347 maçta Fenerbahçe 132, Beşiktaş 124 galibiyet aldı, 91 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Rekabette Fenerbahçe’nin 478 golüne, Beşiktaş 436 golle karşılık verdi. Fenerbahçe, Beşiktaş ile yaptığı son 22 derbiden sadece 4’ünde mağlup oldu. Sarı-lacivertli takım, rekabetteki son 22 maçtan 11’ini kazandı, 7 kez eşitliği bozamadı.25 yıl sonra üst üste yenilgi tehlikesiFenerbahçe, Beşiktaş’a karşı bugün yenilirse 25 yılı aşkın bir süre sonra ligde iç sahada üst üste ikinci kez maç kaybedecek. Sarı-lacivertliler, Türkiye’nin en üst düzey liginde taraftarı önünde üst üste 2 maçı, son olarak 1992-1993 sezonunda yitirdi. Söz konusu sezonda Fenerbahçe, sahasında 23. haftada Trabzonspor’a (20 Mart 1993), 25. haftada ise Galatasaray’a (11 Nisan 1993) mağlup olarak taraftarını üzmüştü. Aradan geçen 25 yılı aşkın sürede ligde sahasında üst üste 2 yenilgi yaşamayan Fenerbahçe, derbide bu istatistiğin tekrarlanmaması için de mücadele edecek.İlk derbi heyecanını yaşayacaklarFenerbahçe’de başkan ve teknik direktörün dışında sarı-lacivertli takım adına 12 futbolcu da ilk derbi deneyimlerine çıkacak.Fenerbahçe’de kaleci Harun Tekin, Diego Reyes, Jailson, Eljif Elmas, Yassine Benzia, İslam Slimani, Andre Ayew, Barış Alıcı ve Michael Frey, Cocu’nun görev vermesi halinde ilk derbilerini oynayacak. Bu futbolcuların dışında görev verilmesi beklenmeyen genç oyuncular Berke Özer ve Ferdi Kadıoğlu ile sakatlığı süren Tolga Ciğerci de sarı-lacivertli takımda daha önce derbiye çıkmamıştı. Beşiktaş’ta da Fenerbahçe karşısında 6 futbolcu görev verilmesi halinde ilk derbisinde mücadele edecek.Sarı-lacivertli takım karşısında forma giymesi beklenen kaleci Loris Karius, Enzo Roco, Adem Ljajic ve Cyle Larin teknik direktör Şenol Güneş’in görev vermesi halinde ilk derbi heyecanını yaşayacak. Bu oyuncuların dışında genç isimler Dorukhan Toköz ve Güven Yalçın da daha önce kariyerlerinde hiç derbi maçı oynamadı.Muhtemel 11'ler;Fenerbahçe: Volkan, Şener, Neustaedter, Reyes, Hasan Ali, Mehmet Topal, Jailson, Ayew, Benzia, Aatıf, Slimani.Beşiktaş: Karius, Gökhan, Pepe, Vida, Caner, Necip (Tolgay), Oğuzhan, Quaresma, Lens, Ljajic, Babel.