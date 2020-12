Şenol Güneş'ten dikkati çeken çıkış: Maradona'ya sahip çıkanlar Arda Turan'a da çıkmalıydı

Şenol Güneş, CNN Türk kanalında katıldığı programda açıklamalarda bulundu. Hakkındaki eleştiriler ve Arda Turan'la ilgili konuşan deneyimli teknik adam, dikkati çeken ifadeler kullandı.

İşte Şenol Güneş'in "İstifa etmeyi düşündünüz mü?" sorusuna verdiği o yanıt;

"Bunların hepsine alışkınım"

"Ben aşılıyım bu konuda. Maç kaybedildiğinde ben eleştirilirim. Oyuncuya sahip çıktığını düşünenler gerçekten oyuncuya sahip mi çıkıyor yoksa kendisini mi öne çıkarıyor. Öyle olsaydı Maradona'ya sahip çıkan insanlar Arda Turan'a da sahip çıkardı. Maradona ve Pele büyük futbolcular. Ama Arda da büyük. Marka değeri var. Gençken futbolu okuyamıyordum. Sonra üniversite okudum öğrendim. Sonra 'saçı bozuk' dediler, sonra 'oyunu bilmiyor' dediler. Şimdi de 'parası çok' diyorlar. Ben bunların hepsine alışkınım."





A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, CNN TÜRK'te Sporun Manşeti'ne konuk oldu. Gündeme dair pek çok soruya ve eleştiriye yanıt verdi.



Şenol Güneş isyan etti: 2002’de de bu yapıldı Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu’na konuşmacı olarak katılan A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, hakkında çıkan maaş haberlerine tepki gösterdi. Uzun süre bu konuda sessiz kaldığını söyleyerek sözlerine başlayan Güneş, “Yalan haber üzerine söylenecek bir şey yok. Futbol alanındaki bazı kişilerin yalan haberi, gündemde konuşuldu. Bu 2002’de de yapıldı. Görüyordum bunu ama bir sabır meselesi bu. Herkeste bu sabır olmaz. Bende o sabır vardı. Futbolun dışındaki alanlara girince, sanki para kaçırılıyor, çirkin bir hadise varmış gibi bir durum oldu. Söyleyenler bile ne olduğunun farkında değildi. Bu çok konuşuluyor. Bugün futbolun ekonomisinden bahsedeceğiz. Ben nereden geldiğimi biliyorum” diye konuştu.Nihat Özdemir'den Şenol Güneş eleştirilerine cevap: Euro olarak yazılan rakamlar gerçek dışı“Fransa’yı yenince Deschamps’tan daha mı fazla para almam lazım?”Maradona’nın vefatı üzerine de görüşlerini aktaran Güneş, “Dünya çok önemli bir yıldızını kaybetti. 70 yılların başında televizyon yokken, ortak alandan televizyondan Pele’yi izlemiştim. Daha sonra Maradona çıktı. Arjantin’in ekonomisini biliyoruz. Doğal olarak Brezilya ve Arjantin’den futbolcu çıkıyor. Maradona da bunu yaptı. İnsanlar futbolcu oluyorsa, bu gibi karakterler ve markaları örnek alıyor. Meşhur olmak ve marka olmak ayrıştırılmalı. O dönemde çamurda pamuklu malzemelerden, olmayan toptan, futbolcu ürettik. Eskiden hiç para yoktu, mahalledeki büyüklerin topladığı paralarla bunlar yapılıyordu. Bugün birçok iş adamı yöneticiler var. Her şeylerini ortaya koymalarına karşın yöneticilikleri tartışılıyor. Ben çocukken tozla dumanla bir Dünya Kupası geçirdim. 2002’den sonra katılmadık. Fransa maçını kazandığımızda, 'Fransa’yı yenmiş olmamız bizi yanıltmasın' dedim. Fransa’yı yenince benim Deschamps’tan daha fazla para mı almam gerekiyor? Yalan haber yazanın beni vurmak istemesi, bana değil, Milli Takım hocasına karşı yapılan bir şeydir. Maradona futbolu para için oynamadı. Çocuklarımıza hedef olarak parayı gösteriyoruz” ifadelerini kullandı.Lider olmak için çıktığımız maçta küme düştük

Şenol Güneş'ten Arda Turan'a yeşil ışık Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Hırvatistan maçı öncesi düzenlenen medya brifinginde önemli değerlendirmelerde bulundu. Tecrübeli teknik adamın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;"Caner Erkin'in büyük katkılar sağlayacağına inanıyorum""Kadroda olmayan arkadaşlarımıza da söylüyorum; herkesi takip ediyorum, zamanı ve yeri gelince bütün futbolcular buraya katılacaktır. A Milli formaya büyük hizmetleri olan Caner Erkin yeniden bizimle beraber. Cenk, Ömer, Berkay da bizimle beraber... Bu tip işler olabilir, bunlara hazırlıklı olmak lazım. Bütün oyunculara kapımız açık. Caner Erkin'in sorumluluk bilinciyle A Milli Takım'a büyük katkılar sağlayacağına inanıyorum.""Hepsi izlendiklerini bilsinler""Güzel bir aileyiz. Ortak hayaller, ortak akıl ve ortak çalışmayla hedefe gitmeye çalışıyoruz. Birinci hedefimizi başardık Avrupa Şampiyonası'na gideceğiz. Kadroya girmek isteyen oyuncularımız çalışmaya devam etsinler. Hepsinin izlendiğini bilsinler...""Başakşehir ve Sivasspor'u kutluyorum""Yakın zamanda kulüplerimizin Avrupa kupalarındaki başarısızlığı, Şampiyonlar Ligi ve Uluslar Ligi'ni etkileyecek durumdaydı. Başakşehir ve Sivasspor'un ülke puanına çok büyük katkısı oldu. Kendilerini kutluyorum ve gurur duyuyorum." "Önümüzdeki 2 maçı kazanmak istiyoruz""Milli Takım'ın da hedefi Avrupa Şampiyonası'nda gruptan çıkmak ve Dünya Kupası'na katılmak...Uluslar Ligi'ne kötü başladık. Eylül ayını kötü geçirdik. Macaristan'ı yensek farklı olabilirdi. Şimdi önümüzdeki 2 maçı kazanmak istiyoruz. 1'inci de olabiliriz sonuncu da..."“Arda Turan’a bu kapıyı kapatmayız”"İskelet kadromuzu korumak istiyorum. Bu çocuklar, hem saha içerisinde hem de saha dışarısında A Milli Takımı çok iyi temsil etti. Arda Turan bir düşüşe geçti. Şu anda yeniden küllerinden doğmak istiyor. Beğeniyorum, gayret ediyor. Bu gayretin üst seviyede olacağını düşünüyorum. Eğer başarılı olursa ve bizim de ihtiyacımız olursa hiçbir oyuncuya kapımızı kapatamayız. Taylan (Antalyalı) da bizim düşündüğümüz futbolcular arasında, çalışmasına devam etsin."Milli Takım kadrosunda büyük sürprizler: Şenol Güneş inadından vazgeçtiArda Turan gözyaşlarına hakim olamadı