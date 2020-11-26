MİLLİ TAKIM

Şenol Güneş isyan etti: 2002’de de bu yapıldı

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, maaş konusunda çıkan haberlere tepki göstererek, “Türkiye’de Euro üzerinden maaş alan Türk var mı? Ben bunlara cevap vermedim, sabırla bekledim” dedi.

Haber Merkezi İHA
Şenol Güneş

Şenol Güneş

Fotoğraf: IHA

Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu’na konuşmacı olarak katılan A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, hakkında çıkan maaş haberlerine tepki gösterdi. Uzun süre bu konuda sessiz kaldığını söyleyerek sözlerine başlayan Güneş, “Yalan haber üzerine söylenecek bir şey yok. Futbol alanındaki bazı kişilerin yalan haberi, gündemde konuşuldu. Bu 2002’de de yapıldı. Görüyordum bunu ama bir sabır meselesi bu. Herkeste bu sabır olmaz. Bende o sabır vardı. Futbolun dışındaki alanlara girince, sanki para kaçırılıyor, çirkin bir hadise varmış gibi bir durum oldu. Söyleyenler bile ne olduğunun farkında değildi. Bu çok konuşuluyor. Bugün futbolun ekonomisinden bahsedeceğiz. Ben nereden geldiğimi biliyorum” diye konuştu.

Nihat Özdemir'den Şenol Güneş eleştirilerine cevap: Euro olarak yazılan rakamlar gerçek dışı
Nihat Özdemir'den Şenol Güneş eleştirilerine cevap: Euro olarak yazılan rakamlar gerçek dışı

TFF Başkanı Nihat Özdemir, Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'na katıldı. Forumun açılış konuşmasını yapan Özdemir, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş için yapılan eleştirilere şu sözlerle karşı çıktı;"Ortaya atılan rakamlar tamamen ve tamamen gerçek dışıdır""A Milli Takımımız, UEFA Uluslar Ligi'nde bir kaza yaşamıştır, son saniyeye kadar liderlik şansımız vardı ama olmadı. Tabii ki futbolda bu tür şanssızlıklar var ve her zaman olabilir. Ancak çok değil sadece bir yıl önce bizi Avrupa Şampiyonası finallerine taşıyan Şenol Güneş hocamıza yapılan ağır ve haksız eleştirileri üzüntüyle takip ettik. Öncelikle vurgulamak isterim ki, hocamızın aldığı ücretle ilgili ortaya atılan rakamlar tamamen ve tamamen gerçek dışıdır. Kendisinin sözleşmesi TL cinsindendir ve Euro olarak yazılan, söylenen rakamlara hiçbir zaman itibar etmeyiniz.""Hocamızla EURO 2020 finallerine damga vuracağımıza inanıyoruz""Şenol Güneş, Türk futbolunun çok önemli bir değeridir. A Milli Takım Teknik Direktörü olarak, gerek mesleki bilgi ve becerisiyle, gerek etik değerlere olan bağlılığı ile kalitesini her zaman kanıtlamış olan bir spor insanıdır. Yönetim kurulum ve kendi adıma, kendisine yöneltilen ahlak ve etik dışı suçlamaları kınıyoruz. Eleştiriye her zaman açığız ancak bu eleştirilerin vicdan hak ve hukuka aykırı şekilde yapılarak işini gerçekten haysiyetiyle yapan insanlara zarar vermesine ve Türk futbolunun yıpranmasına asla izin vermeyeceğiz. Biz Şenol Güneş hocamız ve yakaladığımız jenerasyonla, önümüzdeki yaz oynanacak olan EURO 2020 finallerine damga vuracağımıza inanıyoruz. İnşallah, hocamızla 2022 Dünya Kupası finallerine de katılarak özlediğimiz Dünya Kupası coşkusunu bir daha yeniden yaşayacağız. Bu başarıların, bizlere ekonomik olarak güçlü kazanımları oldu ve olacaktır."Lider olmak için çıktığımız maçta küme düştük

“Fransa’yı yenince Deschamps’tan daha mı fazla para almam lazım?”

Maradona’nın vefatı üzerine de görüşlerini aktaran Güneş, “Dünya çok önemli bir yıldızını kaybetti. 70 yılların başında televizyon yokken, ortak alandan televizyondan Pele’yi izlemiştim. Daha sonra Maradona çıktı. Arjantin’in ekonomisini biliyoruz. Doğal olarak Brezilya ve Arjantin’den futbolcu çıkıyor. Maradona da bunu yaptı. İnsanlar futbolcu oluyorsa, bu gibi karakterler ve markaları örnek alıyor. Meşhur olmak ve marka olmak ayrıştırılmalı. O dönemde çamurda pamuklu malzemelerden, olmayan toptan, futbolcu ürettik. Eskiden hiç para yoktu, mahalledeki büyüklerin topladığı paralarla bunlar yapılıyordu. Bugün birçok iş adamı yöneticiler var. Her şeylerini ortaya koymalarına karşın yöneticilikleri tartışılıyor. Ben çocukken tozla dumanla bir Dünya Kupası geçirdim. 2002’den sonra katılmadık. Fransa maçını kazandığımızda, 'Fransa’yı yenmiş olmamız bizi yanıltmasın' dedim. Fransa’yı yenince benim Deschamps’tan daha fazla para mı almam gerekiyor? Yalan haber yazanın beni vurmak istemesi, bana değil, Milli Takım hocasına karşı yapılan bir şeydir. Maradona futbolu para için oynamadı. Çocuklarımıza hedef olarak parayı gösteriyoruz” ifadelerini kullandı.

Lider olmak için çıktığımız maçta küme düştük
Lider olmak için çıktığımız maçta küme düştük

A Milli Futbol Takımı'nın yer aldığı UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta 6. hafta maçları tamamlandı. UEFA Uluslar Ligi gruplarının son haftasında milliler, deplasmanda Macaristan'a 2-0 mağlup oldu. Gruptaki diğer müsabakada ise Sırbistan, sahasında Rusya'yı 5-0 yendi.Bu sonuçların ardından Macaristan, grubu lider tamamlayarak A Ligi'ne yükseldi. İkinci sıradaki Rusya ve üçüncü Sırbistan, B Ligi'nde yoluna devam etti. Son sıradaki Türkiye ise C Ligi'ne düştü.Puan ve ikili averajları eşit olan Sırbistan ile Türkiye arasındaki sıralamayı, deplasmanda atılan goller belirledi. Sırbistan, Türkiye'ye deplasmanda attığı 2 golün avantajıyla grubu 3. sırada bitirdi.Karşılaşmadan dakikalar;6. dakikada ay-yıldızlı ekip serbest vuruş kazandı. Macaristan kalesini cepheden gören pozisyonda topun başına geçen Hakan Çalhanoğlu'nun şutunda, kaleci Dibusz iki hamlede meşin yuvarlağı kontrol etti.9. dakikada Macaristan'ın gelişen atağında Kalmar, kaleye yaklaşık 30 metreden sert vurdu, top üstten auta gitti.28. dakikada Mahmut Tekdemir'in sağdan kullandığı taç atışı sonrası ceza sahası içinde topu kontrol eden Hakan Çalhanoğlu'nun savunmaya rağmen vuruşunda, kaleci Dibusz yerden uzak köşeye giden meşin yuvarlağa uzanarak sahip oldu.54’üncü dakikada sol kanatta topla buluşan Caner’in ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Cenk, penaltı noktası üzerinde şutunu çekti ancak top defanstan döndü. Dönen topa hareketlenen Ozan Tufan’ın ceza yayı içinde gelişine vuruşunda top az farkla auta çıktı.57'nci dakikada Nikolic'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Varga'nın vuruşunda kalecinin de müdahale ettiği top direkten oyun alanına döndü. Dönen topla buluşan Siger, topu boş kaleye gönderdi: 1-0.90+5’inci dakikada savunmadan dönen topla buluşan Varga'nın ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 2-0.Karşılaşma, Macaristan’ın 2-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.Uluslar Ligi&#39;nde C ligine düştük. İşte yeni rakiplerimiz...▪Faroe Adaları▪Cebelitarık▪Lüksemburg▪Azerbaycan▪Kuzey makedonya▪Gürcistan▪Yunanistan▪Kosova▪Belarus▪Litvanya▪Kuzey İrlanda▪Slovakya▪Bulgaristan pic.twitter.com/S1MegmWXnA&mdash; Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) November 18, 2020

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