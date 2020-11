Şenol Güneş isyan etti: 2002’de de bu yapıldı

Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu’na konuşmacı olarak katılan A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, hakkında çıkan maaş haberlerine tepki gösterdi. Uzun süre bu konuda sessiz kaldığını söyleyerek sözlerine başlayan Güneş, “Yalan haber üzerine söylenecek bir şey yok. Futbol alanındaki bazı kişilerin yalan haberi, gündemde konuşuldu. Bu 2002’de de yapıldı. Görüyordum bunu ama bir sabır meselesi bu. Herkeste bu sabır olmaz. Bende o sabır vardı. Futbolun dışındaki alanlara girince, sanki para kaçırılıyor, çirkin bir hadise varmış gibi bir durum oldu. Söyleyenler bile ne olduğunun farkında değildi. Bu çok konuşuluyor. Bugün futbolun ekonomisinden bahsedeceğiz. Ben nereden geldiğimi biliyorum” diye konuştu.

Nihat Özdemir'den Şenol Güneş eleştirilerine cevap: Euro olarak yazılan rakamlar gerçek dışı TFF Başkanı Nihat Özdemir, Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'na katıldı. Forumun açılış konuşmasını yapan Özdemir, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş için yapılan eleştirilere şu sözlerle karşı çıktı;"Ortaya atılan rakamlar tamamen ve tamamen gerçek dışıdır""A Milli Takımımız, UEFA Uluslar Ligi'nde bir kaza yaşamıştır, son saniyeye kadar liderlik şansımız vardı ama olmadı. Tabii ki futbolda bu tür şanssızlıklar var ve her zaman olabilir. Ancak çok değil sadece bir yıl önce bizi Avrupa Şampiyonası finallerine taşıyan Şenol Güneş hocamıza yapılan ağır ve haksız eleştirileri üzüntüyle takip ettik. Öncelikle vurgulamak isterim ki, hocamızın aldığı ücretle ilgili ortaya atılan rakamlar tamamen ve tamamen gerçek dışıdır. Kendisinin sözleşmesi TL cinsindendir ve Euro olarak yazılan, söylenen rakamlara hiçbir zaman itibar etmeyiniz.""Hocamızla EURO 2020 finallerine damga vuracağımıza inanıyoruz""Şenol Güneş, Türk futbolunun çok önemli bir değeridir. A Milli Takım Teknik Direktörü olarak, gerek mesleki bilgi ve becerisiyle, gerek etik değerlere olan bağlılığı ile kalitesini her zaman kanıtlamış olan bir spor insanıdır. Yönetim kurulum ve kendi adıma, kendisine yöneltilen ahlak ve etik dışı suçlamaları kınıyoruz. Eleştiriye her zaman açığız ancak bu eleştirilerin vicdan hak ve hukuka aykırı şekilde yapılarak işini gerçekten haysiyetiyle yapan insanlara zarar vermesine ve Türk futbolunun yıpranmasına asla izin vermeyeceğiz. Biz Şenol Güneş hocamız ve yakaladığımız jenerasyonla, önümüzdeki yaz oynanacak olan EURO 2020 finallerine damga vuracağımıza inanıyoruz. İnşallah, hocamızla 2022 Dünya Kupası finallerine de katılarak özlediğimiz Dünya Kupası coşkusunu bir daha yeniden yaşayacağız. Bu başarıların, bizlere ekonomik olarak güçlü kazanımları oldu ve olacaktır."Lider olmak için çıktığımız maçta küme düştük

“Fransa’yı yenince Deschamps’tan daha mı fazla para almam lazım?”

Maradona’nın vefatı üzerine de görüşlerini aktaran Güneş, “Dünya çok önemli bir yıldızını kaybetti. 70 yılların başında televizyon yokken, ortak alandan televizyondan Pele’yi izlemiştim. Daha sonra Maradona çıktı. Arjantin’in ekonomisini biliyoruz. Doğal olarak Brezilya ve Arjantin’den futbolcu çıkıyor. Maradona da bunu yaptı. İnsanlar futbolcu oluyorsa, bu gibi karakterler ve markaları örnek alıyor. Meşhur olmak ve marka olmak ayrıştırılmalı. O dönemde çamurda pamuklu malzemelerden, olmayan toptan, futbolcu ürettik. Eskiden hiç para yoktu, mahalledeki büyüklerin topladığı paralarla bunlar yapılıyordu. Bugün birçok iş adamı yöneticiler var. Her şeylerini ortaya koymalarına karşın yöneticilikleri tartışılıyor. Ben çocukken tozla dumanla bir Dünya Kupası geçirdim. 2002’den sonra katılmadık. Fransa maçını kazandığımızda, 'Fransa’yı yenmiş olmamız bizi yanıltmasın' dedim. Fransa’yı yenince benim Deschamps’tan daha fazla para mı almam gerekiyor? Yalan haber yazanın beni vurmak istemesi, bana değil, Milli Takım hocasına karşı yapılan bir şeydir. Maradona futbolu para için oynamadı. Çocuklarımıza hedef olarak parayı gösteriyoruz” ifadelerini kullandı.