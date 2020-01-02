Teknik kadro şekilleniyor

Trabzonspor’da Teknik Direktör Ünal Karaman’ın görevinden ayrılmasından sonra göreve eski yardımcı antrenör Hüseyin Çimşir getirilirken, kaleci antrenörü Metin Aktaş ile Atletik Performans Antrenörü Gökhan Kandemir’in görevlerine devam edeceği belirtildi. Bu isimlerin yanı sıra görevden ayrılan yardımcı antrenörlerin yerine 3 yeni ismin kadroya katılacağı belirtildi. Öte yandan Trabzonspor’un sezonun ikinci yarısı öncesinde yapacağı hazırlık kampının tarihi değişti. Daha önce eski Teknik Direktör Ünal Karaman’ın planlamasına göre 4 Ocak’ta Antalya’nın Belek ilçesinde kampa gireceği açıklanan bordo-mavili takımın, yabancı futbolcuların isteği doğrultusunda bir gün ileri alındığı ve kampın 5 Ocak’ta başlayacağı kararlaştırıldı.

UĞURCAN BİR AY YOK

Trabzonspor’un son oynanan Kayserispor maçında sakatlanarak oyundan çıkan ve yapılan muayenesinde sol ayak bilek bağlarında esneme ve ödem tespit edilen kaleci Uğurcan Çakır, bordo-mavili takımın Antalya kampına katılacak ancak tkım antrenmanlarında yer alamyarak bireysel çalışmalar yapacak. Yaklaşık bir ay takımdan ayrı kalacak olan başarılı kalecinin ligin ilk 2 haftasında forma giyemeyeceği belirtildi.

Yusuf Yazıcı’ya hırsız şoku

Yaşadığı ağır sakatlık nedeniyle ameliyat olmak için İtalya’ya giden milli futbolcu Yusuf Yazıcı’nın Fransa’daki evine hırsız girdi. Fransa Ligi’nin 18. haftasında Lille’in deplasmanda Monaco’ya 5-1 mağlup olduğu maçta çapraz bağları kopan milli oyuncu, yılbaşı gecesi hırsızlık şoku yaşadı. Sağ diz ön çapraz bağı ameliyatı için Roma’da bulunan genç yıldız, kötü haberi İtalya’da aldı. 22 yaşındaki futbolcunun Fransa’daki değerli eşyalarının ve arabasının çalındığı belirtildi.

Divan’dan birlik çağrısı

Trabzonspor Kulübü Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen, teknik direktör Ünal Karaman ile yolların ayrılmasıyla başlayan süreçte bordo-mavili camiaya dayanışma çağrısında bulundu. Sürmen, “Kulübümüzün iç meselesinin, başka kulüplerin lehine sonuçlar doğuracak ortamlara sürüklenmemesi için tüm camiamızı aklı selime çağırıyorum” ifadelerini kullandı.