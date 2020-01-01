Ünal Karaman'dan fedakarlık: Ayrılıktan doğan hakkını kullanmadı

Kayserispor maçının ardından görevine son verildiği kendisine tebliğ edilen Ünal Karaman'ın sözleşmesine dair fedakarlıkta bulunduğu öğrenildi.

Tecrübeli teknik adamla ilgili açıklamada yolların karşılıklı olarak anlaşılarak ayrıldığı ifade edilmiş ve Ünal Karaman'ın sezonun ikinci yarısında alması gereken 2 milyon 250 bin TL'lik kısmın ödendiği aktarılmıştı.

Yönetimin Ünal Karaman'ı gönderme kararının ardından ileriye dönük tüm alacaklarını alma hakkı doğan tecrübeli teknik adamın bir sonraki sezonla ilgili olan 4.5 milyon TL'den feragat ettiği ortaya çıktı.

Ünal Karaman, 2018 yılında finansal açıdan zor günler geçiren Karabükspor'dan alacağı 1.6 milyon TL'yi de almayarak fedakarlık yapmıştı.

Başarılı teknik adamın Trabzonspor'un zor bir mali süreçten geçtiğini belirttiği ve bu noktada gönderilme kararından doğan hukuki hakkını kullanmadığı ifade edildi.

Son 9 sezonun en iyisi olmuştu

Süper Lig’in ilk yarısını 32 puanla 3. sırada tamamlayan teknik direktör Ünal Karaman yönetimindeki Trabzonspor, puan olarak son yılların en iyi ilk yarı performansına imza attı. En son 2010-2011 sezonunda 42 puanla 1. sırada ilk yarıyı kapatan Karadeniz ekibi, daha sonraki 8 sezonda 30 puan ve üzerini göremedi. Bordo-mavililer, 2011-2012 sezonunda 24 puanla 8. , 2012-2013’de 24 puanla 7. , 2013-2014 sezonunda 27 puanla 7. , 2014-2015’de ise 26 puanla 6. sırada ilk yarıyı kapadı. Karadeniz ekibi, 2015-2016 sezonunda 24 puanla 9. , 2016-2017’de 21 puanla 12. , 2017-2018 sezonunda 29 puanla 7. , 2018-2019’da ise 29 puanla 2. sırada devreye girdi. Trabzonspor, bu sezon da 17 hafta sonunda 9 galibiyet, 5 beraberlik, 3 mağlubiyetle 32 puan topladı ve 3. sırada ilk yarıyı tamamladı.

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