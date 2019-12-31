PTT 1.LİG

Fatih Tekke İstanbulspor'a geri döndü

TFF 1. Lig takımlarından İstanbulspor'un yeni teknik direktörü Fatih Tekke oldu.

Haber Merkezi AA
Fatih Tekke İstanbulspor atkısıyla poz verdi.

Fatih Tekke İstanbulspor atkısıyla poz verdi.

İstanbulspor, Fırat Gül’den boşalan teknik direktörlük görevine Fatih Tekke’yi getirdi.

Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, Tekke'nin fotoğrafına yer verilerek "İstanbulspor'a hoş geldin." ifadesi kullanıldı. Anlaşmanın 5 yıllık olduğu bildirildi.

  • Fatih Tekke, İstanbulspor'da daha önce Haziran 2018 ile Mart 2019 arasında teknik direktörlük görevi yapmıştı.

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