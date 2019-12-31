Fatih Tekke İstanbulspor'a geri döndü

İstanbulspor, Fırat Gül’den boşalan teknik direktörlük görevine Fatih Tekke’yi getirdi.
Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, Tekke'nin fotoğrafına yer verilerek "İstanbulspor'a hoş geldin." ifadesi kullanıldı. Anlaşmanın 5 yıllık olduğu bildirildi.
- Fatih Tekke, İstanbulspor'da daha önce Haziran 2018 ile Mart 2019 arasında teknik direktörlük görevi yapmıştı.
#İstanbulspor ‘a Hoş Geldin!@fatih_tekke9 pic.twitter.com/Z34tJtBXES
#İstanbulspor ‘a Hoş Geldin!@fatih_tekke9 pic.twitter.com/Z34tJtBXES— İstanbulspor A.Ş. (@istanbulspor) 31 Aralık 2019
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