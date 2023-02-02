TFF açıkladı: Galler maçının oynanacağı şehir belli oldu

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Samsun 19 Mayıs Stadyumu
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, dün gerçekleştirdiği toplantıda A Millî Takımımızın 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Galler ile yapacağı karşılaşmanın Samsun'da oynanmasını kararlaştırdı.
Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda 19 Haziran Pazartesi günü oynanacak Türkiye-Galler müsabakası, saat 21.45'te başlayacak.
A Millî Takımımız, daha önce Samsun'da oynadığı tek karşılaşmada 1 Mayıs 1996 tarihinde Ukrayna'yı 3-2 mağlup etmiş ve bu karşılaşma rakibimizle A Millî düzeyde yapılan ilk mücadele olarak kayıtlara geçmişti.
Samsun, Galler karşılaşmasıyla ilk kez A Millî Takımımızın resmî bir maçına ev sahipliği yapacak ve 27 sene sonra yeniden Ay-Yıldızlıları ağırlayacak.