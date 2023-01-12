Stefan Kuntz ameliyat oldu

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü
Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "A Milli Takım Teknik Direktörümüz Stefan Kuntz, Almanya'da dizinden başarılı bir operasyon geçirmiştir. Planlı olarak yapılan bu ameliyat sonrası Kuntz'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, kendisinin en kısa sürede sağlığına kavuşmasını diliyoruz" ifadeleri yer aldı.
A Millî Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, sol dizinden ameliyat edilen Dorukhan Toköz'e geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. pic.twitter.com/nbW3UzC0wF
A Millî Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, sol dizinden ameliyat edilen Dorukhan Toköz'e geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. pic.twitter.com/nbW3UzC0wF— SPOR (@yenisafakspor) September 4, 2022