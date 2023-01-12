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Stefan Kuntz ameliyat oldu

Türkiye Futbol Federasyo'nu teknik direktör Stefan Kuntz'un Almanya'da dizinden ameliyat olduğunu açıkladı.

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Stefan Kuntz ameliyat oldu
A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü

Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "A Milli Takım Teknik Direktörümüz Stefan Kuntz, Almanya'da dizinden başarılı bir operasyon geçirmiştir. Planlı olarak yapılan bu ameliyat sonrası Kuntz'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, kendisinin en kısa sürede sağlığına kavuşmasını diliyoruz" ifadeleri yer aldı.

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