Türk futbolunun yeni gözdesi: Milli Takım kadro havuzuna dahil oldu

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Hatayspor'da son dönemlerde etkili performanslar sergileyen Bertuğ Yıldırım'dan etkilendi.
Alman çalıştırıcının genç oyuncu için ekibinden bilgiler istediği aktarılırken son lig maçında da dikkatli bir şekilde izlediği öğrenildi.
Giresunspor ile oynanan lig mücadelesinde Erling Haaland'ı andıran bir gol vuruşu yapan 20 yaşındaki forvet için sosyal medyada binlerce mesaj paylaşıldı.
- Geçtiğimiz sezon başında Sarıyer'den bedelsiz şekilde kadroya katılan Bertuğ Yıldırım, Hatayspor'da bu sezon çıktığı 10 maçta 3 gol attı 1 de asist yaptı.
🔴⚪ #HTYvGRS 🟢⚪
🌪️ Bertuğ Yıldırım'dan Erling Haaland'ı anımsatan bir gol! #SporTotoSüperLig pic.twitter.com/VlO0vNoeDf
🔴⚪ #HTYvGRS 🟢⚪
Bertuğ Yıldırım kimdir, nereli, kaç yaşında?
- Bertuğ Özgür Yıldırım 12 Ocak 2002 yılından İstanbul Kâğıthane'de dünyaya geldi. Türk futbolcu Bertuğ Yıldırım, üst düzey kariyerine 2018'de TFF İkinci Lig'de başladı. Haziran 2021'de Hatayspor'a transfer oldu. Şu anda Hatayspor'da forvet pozisyonunda görev yapmaktadır.