Türk futbolunun yeni gözdesi: Milli Takım kadro havuzuna dahil oldu Burak Yılmaz'ın vedasının ardından Milli Takım kadro havuzunda forvet bölgesi için ciddi bir boşluk meydana geldi. Enes Ünal, Cenk Tosun, Umut Bozok ve Serdar Dursun gibi oyunculara sahip olan Ay-Yıldızlılarda bu listeye bir isim daha dahil oluyor. Süper Lig'de son dönemlerde bulduğu şansları oldukça iyi değerlendiren Bertuğ Yıldırım, teknik direktör Stefan Kuntz ve ekibinin radarına girdi.

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