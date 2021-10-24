Spor TFF Başkanı Nihat Özdemir açıkladı MHK Başkanı yabancı mı olacak?
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TFF Başkanı Nihat Özdemir açıkladı: MHK Başkanı yabancı mı olacak?

Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Serdar Tatlı, geçtiğimiz günlerde istifa ederek görevinden ayrılmıştı. Tatlı'nın istifasının ardından MHK'nın başına yabancı birinin getirileceği iddia edilmişti. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, yaptığı açıklamayla spekülasyonlara son noktayı koydu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
TFF Başkanı Nihat Özdemir açıkladı: MHK Başkanı yabancı mı olacak?
TFF Başkanı Nihat Özdemir

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Serdar Tatlı'nın istifası üzerine ortaya atılan iddialara yanıt verdi.

Yabancı olmayacak

Milliyet'e konuşan Başkan Özdemir, Tatlı'nın ayrılışının ardından yeni başkanın yakın zaman içerisinde açıklanacağını söyledi. MHK Başkanı'nın yabancı olacağı yönünde çıkan haberler hakkında konuşan Nihat Özdemir, kendilerinin hiçbir şekilde bu düşünceden yana olmadıklarını ve gerekirse adı Avrupa'da kabul edilmiş bir eğitimcinin kurula yardımcı olabileceğini ifade etti.

  • TFF Yönetimi'nin çalışmalarına devam ettiğini belirten Başkan Özdemir, Kulüpler Birliği Vakfı'nın da görüşü alınarak birkaç gün içerisinde yeni kurulun açıklanacağını söyledi.

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