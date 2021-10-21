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Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı'na 2 aday

Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Serdar Tatlı ve yönetim kurulu istifa etti. Görevden ayrılan Tatlı'nın yerine 2 ismin ön plana çıktığı öğrenildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Merkez Hakem Kurulu Başkanlığına 2 aday: Mustafa Çulcu ve Muhittin Boşat
Mustafa Çulcu

Hakem hataları nedeniyle eleştirilerin hedefinde olan Merkez Hakem Kurulu Başkanı Serdar Tatlı istifa etti. Mevcut hakemlere ve gözlemcilere SMS göndererek görevinden ayrıldığını belirten Tatlı, "Değerli hakemlerimiz ve gözlemcilerimiz; Merkez Hakem Kurulu olarak bugün itibarıyla TFF Yönetim Kurulu'na istifamızı kurul olarak sunmuş bulunmaktayız. Hepinize bundan sonraki hayatınızda sağlık ve başarılar dileriz" ifadelerini kullandı.

2 aday var

Gazeteci Fatih Doğan, Serdar Tatlı'nın yerine 2 adayın ön plana çıktığını belirtti. Doğan, "MHK başkanlığı için Mustafa Çulcu ve Muhittin Boşat’ın adı geçiyor" ifadelerini kullandı.

  • Başkan olarak görev yapmıştı
  • Mustafa Çulcu daha önce 2006-2007 sezonunda MHK Başkanı olarak görev yapmıştı. Muhittin Boşat ise, Çulcu'nun başkanlığı döneminde Gözlemciler ve Temsilciler Kurulu'nda yer alıyordu.

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