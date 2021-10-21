Spor MHK Başkanı Serdar Tatlı görevi bıraktı
FUTBOL FUTBOL

MHK Başkanı Serdar Tatlı görevi bıraktı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Serdar Tatlı, görevinden istifa etti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA Yeni Şafak
MHK Başkanı Serdar Tatlı görevi bıraktı
Serdar Tatlı

Hakem hataları nedeniyle eleştirilerin hedefinde olan Merkez Hakem Kurulu Başkanı Serdar Tatlı, görevinden ayrıldı.

Serdar Tatlı, hakem ve gözlemcilere SMS göndererek istifa ettiğini duyurdu.

Tatlı, mesajında şu ifadelere yer verdi;

  • "Değerli hakemlerimiz ve gözlemcilerimiz; Merkez Hakem Kurulu olarak bugün itibarıyla TFF Yönetim Kurulu'na istifamızı kurul olarak sunmuş bulunmaktayız. Hepinize bundan sonraki hayatınızda sağlık ve başarılar dileriz."

14 ay görev yaptı

25 Ağustos 2020 tarihinde MHK Başkanlığı görevine gelen Serdar Tatlı’nın görev süresi yaklaşık 14 ay sürdü.

MHK'da son 20 yılda 10 farklı isim görev aldı. 2000 yılından bu yana Bülent Yavuz, Sabri Çelik (2), Ufuk Özerten, Mustafa Çulcu, Hilmi Ok, Oğuz Sarvan, Yusuf Namoğlu (3), Zekeriya Alp (2), Kuddusi Müftüoğlu ve Serdar Tatlı başkanlık etti.

Adalet VAR mı, vicdan VAR mı?
SPOR
Adalet VAR mı, vicdan VAR mı?


Kadıköyde Fenerbahçe öne geçti

Kadıköy'de
Fenerbahçe öne geçti

UEFA Avrupa Ligi mücadelesi 19.45'te başlayacak.​
Rusyada 11ler belli oldu

Rusya'da 11'ler belli oldu

​Kritik mücadele saat 22.00'de başlayacak.
Yarıya yakını 30 yaş altında

​Bakan Koca günlük vaka tablosunu paylaştı.

​Ankara Büyükşehir Belediyesi CHP'li vekili ihya etti.

Cadde göle döndü

Cadde göle döndü

Vana arızası sonrası vatandaşlar zor anlar yaşadı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.