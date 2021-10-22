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MHK Başkanı Tatlı istifa etti

Kulüpler Birliği Vakfı’nın Merkez Hakem Kurulu’nun yapısı ve işleyişinin değişmesine yönelik kararlı tutumu üzerine MHK Başkanı Serdar Tatlı istifa etti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​MHK Başkanı Tatlı istifa etti ​
Serdar Tatlı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Serdar Tatlı, görevinden istifa etti. 25 Ağustos 2020 tarihinde MHK başkanlığı görevine gelen Tatlı’nın görev süresi yaklaşık 14 ay sürdü. Önceki gün de MHM Başkan Yardımcısı Metin Tokat da istifa ederek görevden ayrılmıştı. Önceki gün Kulüpler Birliği ile TFF üyelerinin, MHK konusunda toplanmasının ardından istifa geldi. Eleştirilerin odağındaki MHK sistemi her kulübün tepkisini çekerken, Başkan Serdar Tatlı, TFF ile yaptığı görüşmenin ardından yönetim kuruluyla birlikte istifa kararı aldı. TFF Yönetim Kurulu toplantı yaparak yeni MHK Başkanı ataması gerçekleştirecek ya da belirlenecek yeni sisteme kadar geçici olarak bir karar alacak.

KULÜPLER KARARLI DAVRANDI

Türk futbolunda, kulüplerin hakem kararlarına yönelik tepkileriyle başlayan süreçte TFF Merkez Hakem Kurulu’nun (MHK) yapısına ve işleyişine yönelik tartışmalar bir süreden beri gündemi meşgul ediyordu. Kulüpler Birliği Vakfının, yapısal değişiklik talebi TFF’de karşılık bulurken taraflar arasında, hakem kararlarının tartışmalardan uzak bir boyuta taşınması için görüşmeler sıklaştı ve ortak çalışmalar yapılmaya başlandı. Önceki gün TFF Ve Kulüpler Birliği yönetimi bir araya gelerek durumu değerlendirdi. TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı’nın “Amacımız Türk hakemliğini eski günlerine eski imajına döndürmek” sözleri MHK Başkanı Serdar Tatlı’nın istifa sürecini hızlandırdı.

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