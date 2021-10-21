Serdar Tatlı'nın istifası sonrasında MHK için büyük iddia MHK Başkanı Serdar Tatlı'nın istifası sonrasında Türk hakemliğiyle ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Sadece isimlerin değişmesi değil sistemin de değişmesi gerektiğini ifade eden kulüplerin bu isteği masada. TFF, Kulüpler Birliği'nin şikayetlerini göz önüne alarak MHK'daki düzeni yabancı bir hakeme bağlayabilir. Hakem atamalarındaki sistemin de değişmesi bekleniyor.

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