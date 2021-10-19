Ali Koç'un istediği oldu: Metin Tokat istifa ettirildi

Trabzonspor'un Fenerbahçe'yi yendiği maçtan sonra sarı lacivertli taraftarlara hakemlere tepki göstermek için sokağa çıkma çağrısında bulunan Ali Koç'un söylediği bu sözlerin ardından MHK üyesi Metin Tokat istifa etti. Tokat'ın istifasını duyuran TFF, MHK'ya Ferhat Gündoğdu'nun atandığını belirtti.
Ali Koç, 1 Haziran günü yaptığı konuşmada hakem atamalarını eleştirmiş ve Metin Tokat'ın orada olmaması gerektiğini ifade etmişti.
Koç, o gün yaptığı konuşmada "Tokat, hakem atamalarında olamaz arkadaş! Olmamalı da! Sebeplerini hepiniz biliyorsunuz! Olamaz!” demişti.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Trabzonspor maçı sonunda yaptığı açıklamaların ardından TFF, MHK üyesi Metin Tokat'ın istifa ettiğini duyurdu
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Trabzonspor maçı sonunda yaptığı açıklamaların ardından TFF, MHK üyesi Metin Tokat'ın istifa ettiğini duyurdu— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) October 19, 2021