Ali Koç'un istediği oldu: Metin Tokat istifa ettirildi Trabzonspor'un Fenerbahçe'yi 3-1 yendiği karşılaşmadan sonra Merkez Hakem Kurulu'nda önemli bir hareketlilik yaşanıyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un derbi sonunda yaptığı açıklamaların ardından TFF, MHK üyesi Metin Tokat'ın istifa ettiğini duyurdu. Koç, 1 Haziran günü yaptığı konuşmada Metin Tokat'tan dolayı duyduğu rahatsızlığı dile getirmiş ve gönderilmesi gerektiğini söylemişti.

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