Spor Ali Koçun istediği oldu Metin Tokat istifa ettirildi
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Ali Koç'un istediği oldu: Metin Tokat istifa ettirildi

Trabzonspor'un Fenerbahçe'yi 3-1 yendiği karşılaşmadan sonra Merkez Hakem Kurulu'nda önemli bir hareketlilik yaşanıyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un derbi sonunda yaptığı açıklamaların ardından TFF, MHK üyesi Metin Tokat'ın istifa ettiğini duyurdu. Koç, 1 Haziran günü yaptığı konuşmada Metin Tokat'tan dolayı duyduğu rahatsızlığı dile getirmiş ve gönderilmesi gerektiğini söylemişti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ali Koçun istediği oldu: Metin Tokat istifa ettirildi
Ali Koç, Trabzonspor maçı sonrasında İstanbul'da taraftarlara megafonla seslenmişti.

Trabzonspor'un Fenerbahçe'yi yendiği maçtan sonra sarı lacivertli taraftarlara hakemlere tepki göstermek için sokağa çıkma çağrısında bulunan Ali Koç'un söylediği bu sözlerin ardından MHK üyesi Metin Tokat istifa etti. Tokat'ın istifasını duyuran TFF, MHK'ya Ferhat Gündoğdu'nun atandığını belirtti.

Ali Koç, 1 Haziran günü yaptığı konuşmada hakem atamalarını eleştirmiş ve Metin Tokat'ın orada olmaması gerektiğini ifade etmişti.

Koç, o gün yaptığı konuşmada "Tokat, hakem atamalarında olamaz arkadaş! Olmamalı da! Sebeplerini hepiniz biliyorsunuz! Olamaz!” demişti.
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