Şampiyonluk yolunda son 4 haftaya girilirken Trabzonspor, sahasında Antalyaspor'u ağırlayacak. Galatasaray karşısında deplasmanda aldığı 3-1'lik galibiyetle şampiyonluk yolunda kritik haftayı kayıpsız geçiren bordo-mavililer, Fraport TAV Antalyaspor karşısında da kazanarak yoluna devam etmek istiyor. Süper Lig puan durumunda Medipol Başakşehir'in 2 puan gerisinde 61 puanla ikinci sırada yer alan Karadeniz ekibi, şampiyonluk yolunda iddiasını daha da güçlendirmeyi amaçlıyor.

Trabzonspor Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trabzonspor Antalyaspor maçı 8 Temmuz Çarşamba günü saat 18.30'da Medical Park Stadı'nda oynanacak. Halil Umut Meler'in düdük çalacağı karşılaşma beINSports 1'den naklen yayınlanacak.

Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı Süper Lig'de 7, 8 ve 9 Temmuz'da oynanacak maçların hakemleri duyuruldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre maçları yönetecek hakemler şunlar:7 Temmuz Salı18.30 Gençlerbirliği - Fenerbahçe: Alper Ulusoy21.00 M.Başakşehir - Denizlispor: Abdulkadir Bitigen8 Temmuz Çarşamba18.30 DG Sivasspor - Yeni Malatyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu18.30 Trabzonspor - Antalyaspor: Halil Umut Meler21.00 Göztepe - MKE Ankaragücü: Fırat Aydınus21.00 Alanyaspor - Galatasaray: Mete Kalkavan9 Temmuz Perşembe18.30 Ç.Rizespor - Kayserispor: Ali Palabıyık21.00 Gaziantep FK - Konyaspor: Hüseyin Göçek21.00 Beşiktaş - Kasımpaşa: Ali ŞansalanSüper Lig'de şampiyon kim olacak? İşte canlı puan durumu

Trabzonspor'da iki değişiklik

Trabzonspor’da bu maç öncesi Ahmet Canbaz ile Yusuf Sarı’nın sakatlıkları bulunuyor. Ayrıca Da Costa da kart cezası nedeniyle bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Kart cezası nedeniyle son oynanan Galatasaray maçında forma giyemeyen Joao Pereira’nın bu maçta ilk 11’de forma giymesi bekleniyor. Teknik direktör Hüseyin Çimşir’in ayrıca cezalı Da Costa’nın yerine de stoperde Campi’ye forma vermesi bekleniyor.

Antalyaspor ile 48. randevu

Trabzonspor ile Fraport TAV Antalyaspor, yarın oynayacakları maçla birlikte ligde 48’inci kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında bugüne dek oynanan 47 maçta Trabzonspor’un 29, Fraport TAV Antalyaspor’un 8 galibiyeti bulunuyor. 10 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Trabzonspor, söz konusu karşılaşmalarda 87 gol kaydederken, kalesinde 45 gol gördü. Ligin ilk yarısında iki takım arasında Antalya'da oynanan karşılaşmayı Trabzonspor, 3-1 kazandı.

Trabzonspor muhtemel 11

Trabzonspor : Uğurcan - Pereira, Hüseyin, Campi, Novak, Abdulkadir Parmak, Sosa, Abdülkadir Ömür, Ndiaye, Ekuban, Sörloth.

: Uğurcan - Pereira, Hüseyin, Campi, Novak, Abdulkadir Parmak, Sosa, Abdülkadir Ömür, Ndiaye, Ekuban, Sörloth. Sakat: Ahmet Canbaz, Yusuf

Ahmet Canbaz, Yusuf Cezalı: Da Costa

Kritik maçta kazanan Trabzonspor: İşte dev maçın özeti Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray sahasında Trabzonspor'u ağırladı. Mücadeleyi Trabzonspor (TS) 3-1 kazandı ve zirve yarışındaki çok kritik bir galibiyet aldı. Bordo-mavili ekibe galibiyeti getiren golleri 41. dakikada penaltıdan Sosa, 70. dakikada Novak ve 90+5. dakikada Sörloth attı. Galatasaray'ın tek golünü ise penaltıdan 90+3. dakikada Seri kaydetti. Ayrıca Galatasaray'da (GS) Feghouli, 32. dakikada rakibine yaptığı çok sert müdahale sonrasında direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Gelecek hafta Trabzonspor sahasında Antalyaspor'u konuk edecek. Başakşehir ise evinde Denizlispor'u ağırlayacak.Da Costa'ya tekme atan Feghouli kırmızı kart gördüSüper Lig puan durumuTrabzonspor, Galatasaray'a karşı aldığı bu galibiyetle puanını 61'e yükseltti. Başakşehir ise 63 puanla zirvede yer alıyor. Trabzonspor'a sahasında 3-1 kaybeden Galatasaray ise 52 puanla 4. sırada bulunuyor.Sarı-kırmızılılar bu yenilgiyle birlikte lider Başakşehir’in 11 puan gerisinde kaldı.Süper Lig puan tablosunda 3. sıradaysa 54 puanla Sivasspor var.Sörloth 21. golünü kaydettiTrabzonspor'un golcü oyuncusu Alexander Sörloth, Galatasaray karşısında da fileleri havalandırma başarısı gösterdi. Golcü oyuncu karşılaşmanın son dakikasında attığı golle hem Galatasaray'ın umutlarını sonlandırdı hem de maçın skorunu belirledi. Sörloth Süper Lig gol krallığı tablosunda 21 golle zirvede yer alıyor.Galatasaray’da galibiyet hasreti 6 maça çıktıSüper Lig’de son 5 maçta 3 puan alamayan Galatasaray, bu kötü istatistiğini Trabzonspor karşısında sürdürdü. Sarı-kırmızılılar en son 1 Mart’ta Gençlerbirliğ’ni mağlup ettik sonra Sivasspor, Beşiktaş, Gaziantep FK ve Başakşehir ile berabere kalırken, Çaykur Rizespor’a da mağlup olmuştu. Bordo-mavililere de yenilen Galatasaray, ligde 6 maçtır 3 puan alamıyor.Galatasaray Trabzonspor maç özetiGalatasaray-Trabzonspor maçının özetini izlemek için tıklayınız.Yenilmezlik serisi 15 maça çıktıTrabzonspor, Süper Lig'de çıktığı son 15 maçta mağlup olmadı. Ligdeki son yenilgisini 15. haftada sahasında 2-1'lik skorla Yukatel Denizlispor'a karşı yaşayan bordo-mavili ekip, sonrasındaki müsabakalarda yenilgi yüzü görmedi. Karadeniz temsilcisi, son 15 lig maçında 10 galibiyet, 5 beraberlik aldı.Galatasaray-Trabzonspor maçında Cüneyt Çakır'a VAR ayarı