Kritik maçta kazanan Trabzonspor: İşte dev maçın özeti

Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray sahasında Trabzonspor'u ağırladı. Mücadeleyi Trabzonspor (TS) 3-1 kazandı ve zirve yarışındaki çok kritik bir galibiyet aldı. Bordo-mavili ekibe galibiyeti getiren golleri 41. dakikada penaltıdan Sosa, 70. dakikada Novak ve 90+5. dakikada Sörloth attı. Galatasaray'ın tek golünü ise penaltıdan 90+3. dakikada Seri kaydetti. Ayrıca Galatasaray'da (GS) Feghouli, 32. dakikada rakibine yaptığı çok sert müdahale sonrasında direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Gelecek hafta Trabzonspor sahasında Antalyaspor'u konuk edecek. Başakşehir ise evinde Denizlispor'u ağırlayacak.

Da Costa'ya tekme atan Feghouli kırmızı kart gördü Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray sahasında Trabzonspor'u ağırladı. Mücadelenin 30. dakikasında Galatasaray'da Sofiane Feghouli rakibine yaptığı sert müdahale sonrasında kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.Feghouli kırmızı kart gördüKarşılaşmanın 30. dakikasında Da Costa bir pozisyon esnasında Feghouli'ye faul yaptı ve sarı kart ile cezalandırıldı. Feghouli pozisyon esnasında yere düşerken Trabzonsporlu oyuncu Da Costa'ya tekme attı. Mücadelenin hakemi Cüneyt Çakır VAR incelemesi sonrasında Feghouli'ye kırmızı kart gösterdi.30 yaşındaki futbolcu, bu sezon 25 Süper Lig, 5 UEFA Şampiyonlar Ligi, 3 Ziraat Türkiye Kupası ve 1 de TFF Süper Kupa olmak üzere toplam 34 resmi müsabakada görev aldı ve 7 gol, 5 asistlik performans sergiledi.

Süper Lig puan durumu

Trabzonspor, Galatasaray'a karşı aldığı bu galibiyetle puanını 61'e yükseltti. Başakşehir ise 63 puanla zirvede yer alıyor. Trabzonspor'a sahasında 3-1 kaybeden Galatasaray ise 52 puanla 4. sırada bulunuyor.

Sarı-kırmızılılar bu yenilgiyle birlikte lider Başakşehir’in 11 puan gerisinde kaldı.Süper Lig puan tablosunda 3. sıradaysa 54 puanla Sivasspor var.

Sörloth 21. golünü kaydetti

Trabzonspor'un golcü oyuncusu Alexander Sörloth, Galatasaray karşısında da fileleri havalandırma başarısı gösterdi. Golcü oyuncu karşılaşmanın son dakikasında attığı golle hem Galatasaray'ın umutlarını sonlandırdı hem de maçın skorunu belirledi. Sörloth Süper Lig gol krallığı tablosunda 21 golle zirvede yer alıyor.

Galatasaray’da galibiyet hasreti 6 maça çıktı

Süper Lig’de son 5 maçta 3 puan alamayan Galatasaray, bu kötü istatistiğini Trabzonspor karşısında sürdürdü. Sarı-kırmızılılar en son 1 Mart’ta Gençlerbirliğ’ni mağlup ettik sonra Sivasspor, Beşiktaş, Gaziantep FK ve Başakşehir ile berabere kalırken, Çaykur Rizespor’a da mağlup olmuştu. Bordo-mavililere de yenilen Galatasaray, ligde 6 maçtır 3 puan alamıyor.

Galatasaray Trabzonspor maç özeti

Galatasaray-Trabzonspor maçının özetini izlemek için tıklayınız.

Yenilmezlik serisi 15 maça çıktı

Trabzonspor, Süper Lig'de çıktığı son 15 maçta mağlup olmadı. Ligdeki son yenilgisini 15. haftada sahasında 2-1'lik skorla Yukatel Denizlispor'a karşı yaşayan bordo-mavili ekip, sonrasındaki müsabakalarda yenilgi yüzü görmedi. Karadeniz temsilcisi, son 15 lig maçında 10 galibiyet, 5 beraberlik aldı.