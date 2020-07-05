Kritik maçta kazanan Trabzonspor: İşte dev maçın özeti

Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray sahasında Trabzonspor'u ağırladı. Mücadeleyi Trabzonspor (TS) 3-1 kazandı ve zirve yarışındaki çok kritik bir galibiyet aldı. Bordo-mavili ekibe galibiyeti getiren golleri 41. dakikada penaltıdan Sosa, 70. dakikada Novak ve 90+5. dakikada Sörloth attı. Galatasaray'ın tek golünü ise penaltıdan 90+3. dakikada Seri kaydetti. Ayrıca Galatasaray'da (GS) Feghouli, 32. dakikada rakibine yaptığı çok sert müdahale sonrasında direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Gelecek hafta Trabzonspor sahasında Antalyaspor'u konuk edecek. Başakşehir ise evinde Denizlispor'u ağırlayacak.
Süper Lig puan durumu
Trabzonspor, Galatasaray'a karşı aldığı bu galibiyetle puanını 61'e yükseltti. Başakşehir ise 63 puanla zirvede yer alıyor. Trabzonspor'a sahasında 3-1 kaybeden Galatasaray ise 52 puanla 4. sırada bulunuyor.
Sarı-kırmızılılar bu yenilgiyle birlikte lider Başakşehir’in 11 puan gerisinde kaldı.Süper Lig puan tablosunda 3. sıradaysa 54 puanla Sivasspor var.
Sörloth 21. golünü kaydetti
Trabzonspor'un golcü oyuncusu Alexander Sörloth, Galatasaray karşısında da fileleri havalandırma başarısı gösterdi. Golcü oyuncu karşılaşmanın son dakikasında attığı golle hem Galatasaray'ın umutlarını sonlandırdı hem de maçın skorunu belirledi. Sörloth Süper Lig gol krallığı tablosunda 21 golle zirvede yer alıyor.
Galatasaray’da galibiyet hasreti 6 maça çıktı
Süper Lig’de son 5 maçta 3 puan alamayan Galatasaray, bu kötü istatistiğini Trabzonspor karşısında sürdürdü. Sarı-kırmızılılar en son 1 Mart’ta Gençlerbirliğ’ni mağlup ettik sonra Sivasspor, Beşiktaş, Gaziantep FK ve Başakşehir ile berabere kalırken, Çaykur Rizespor’a da mağlup olmuştu. Bordo-mavililere de yenilen Galatasaray, ligde 6 maçtır 3 puan alamıyor.
Galatasaray Trabzonspor maç özeti
Galatasaray-Trabzonspor maçının özetini izlemek için tıklayınız.
- Yenilmezlik serisi 15 maça çıktı
- Trabzonspor, Süper Lig'de çıktığı son 15 maçta mağlup olmadı. Ligdeki son yenilgisini 15. haftada sahasında 2-1'lik skorla Yukatel Denizlispor'a karşı yaşayan bordo-mavili ekip, sonrasındaki müsabakalarda yenilgi yüzü görmedi. Karadeniz temsilcisi, son 15 lig maçında 10 galibiyet, 5 beraberlik aldı.
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