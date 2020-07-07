Cüneyt Çakır'ı VAR durdurdu

Süper Lig’in kritik haftasında Galatasaray-Trabzonspor maçında düdük çalan Cüneyt Çakır, ortaya koyduğu yönetim tarzı ve tutumuyla her iki camianın da tepkisini topladı. Daha önce çaldığı yanlı düdüklerle futbolu dizayn etmeye çalışan Cüneyt Çakır’ın, Başakşehir’in önünü açmak için gösterdiği çaba VAR’ın devreye girmesiyle amacına ulaşamadı. Karşılaşmanın 32. dakikasında Feghouli’ye VAR’a gittikten sonra kırmızı kart gösteren Çakır, daha büyük skandala 41. dakikada imza attı. Hemen önünde Sörloth’a faul yapılmasına rağmen önce aut kararı veren Çakır yine sınıfta kaldı. Çakır, daha sonra pozisyonu izleyip penaltı kararı verdi. Maç boyunca verdiği kararlarla her iki takımında tepkisini toplayan Cüneyt Çakır’ın Başakşehir’i zirvede yalnız bırakma uğraşı bu kez VAR tarafından bozuldu.
Galatasaray-Trabzonspor maçında Cüneyt Çakır'a VAR ayarı
Galatasaray-Trabzonspor maçında hakem Cüneyt Çakır eleştirilerin odak noktasında. Buna sebep olan ise mücadelenin ilk yarısında Çakır'ın verdiği ancak VAR tarafından düzeltilen kararlar.İlk yarıda Feghouli'nin pozisyonunda Da Costa'ya sarı kart çıkartan Cüneyt Çakır, VAR incelemesi sonrasında Cezayirli futbolcunun tekme attığını gördü ve kırmızı kartını çıkardı. Galatasaray bu karardan sonra maça 10 kişi devam etti. Devam eden dakikalarda Sörloth'un penaltı pozisyonunu da devam ettiren Çakır'a VAR'daki Ali Palabıyık'tan uyarı geldi.Çakır bu uyarı sonrasında pozisyonu tekrar izledi ve penaltı noktasını gösterdi. Sosa penaltı atışını gole çevirdi ve maçta Trabzonspor 1-0 öne geçti.Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, karşılaşmaya dair yaptığı değerlendirmede "Maçta hakem yok" diye konuştu. Da Costa'ya tekme atan Feghouli kırmızı kart gördüÖnder Özen'den Trabzonspor'a Manoel Messias eleştirisiVideo: Yine Cüneyt Çakır yine endişe!
Çete yapılanması var
Özellikle son yıllarda hakemlerin isteği doğrultusunda şekillenen Süper Lig’de, Cüneyt Çakır’ın kendisine yakın isimlerle güçlü bir yapı oluşturduğu ve bu yapının devam etmesi halinde Türk futbolunda başarının imkansız hale geldiği görüşü ağırlık kazandı. Son zamanlarda, Merkez Hakem Kurulu’nun bu yapı karşısında her hangi bir gücünün olmadığı iddiaları ayyuka çıktı.
Çakır’ın oluşturduğu bu yapı, futbolda sistemin olmamasının ürünü. Haklının değil, güçlünün yanında tavır sergileyerek bu yolla futbolun içinde kalmayı başaran Cüneyt Çakır’ın maçlarda bir hakemden daha fazlasını ortaya koymasının yankıları sürerken, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu’nun, Merkez Hakem Kurulu’ndan gelecek sezon Cüneyt Çakır ve kendisine yakınlığı ile bilinen bazı hakemlere el çektirmesini isteyeceği öğrenildi.
Trabzon yerel basınından Cüneyt Çakır göndermesi: Şampiyonlukta sonuna kadar 'VAR'ız
Trabzon'da yerel gazeteler, Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray'ı 3-1 yenen Trabzonspor'a övgü yağdırdı."Şampiyonlukta sonuna kadar 'VAR'ız"Karadeniz'den Günebakış gazetesi, ilk sayfasının tamamında yer verdiği haberde, bordo-mavili takımın gol sevinci fotoğrafı ile "Trabzon bitti demeden bitmez", "Şampiyonlukta sonuna kadar 'VAR'ız" başlığını kullanarak, "Trabzonspor şampiyonluk yoluna baş koydu. Başakşehir'in Antalya'dan 3 puanla dönmesinin ardından bordo-mavililer Galatasaray'ı İstanbul'da dağıttı" değerlendirmesine yer verdi.Galatasaray-Trabzonspor maçında Cüneyt Çakır'a VAR ayarı"İstanbul'u fethettik" Karadeniz'de Son Nokta gazetesi de birinci sayfasında "Şampiyonluk yürüyüşü" başlığı ile Trabzonspor galibiyetini okuyucularına duyurdu. Son sayfasında "Şampiyonluk seferi başlamıştır" ve "İstanbul'u fethettik" başlıklarına yer verdi."Şampiyonluk horonunu tepeceğiz"Taka gazetesi, gol sevinci yaşayan futbolcuların fotoğrafının yer aldığı ilk sayfasında "Şampiyonluk horonunu tepeceğiz" başlığını kullandı. "Fırtına bitti demeden bitmez" başlığı ile son sayfasında maçtan fotoğraflara yer veren gazete, "8. şampiyonluğu çok isteyen Trabzonspor dün akşam Galatasaray'ı Sosa, Novak ve Sörloth'un golleriyle devirdi" ifadesine yer verdi."Biz şampiyon olacağız" Kuzey Ekspres gazetesi de "Biz şampiyon olacağız" başlığı ile okuyucularına galibiyet sevincini aktardı. Gazete son sayfasında ise maçın önemli anlarına yer vererek "Bu fırtına bitmez" başlığını kullandı.Trabzon yerel basınında Galatasaray galibiyetinin yankıları📰🗞Günebakış: "Şampiyonlukta sonuna kadar 'VAR'ız"🗞Son Nokta: "İstanbul'u fethettik"🗞Taka: "Şampiyonluk horonunu tepeceğiz"🗞Kuzey Ekspres: "Bu fırtına bitmez" pic.twitter.com/miQg0bP48W— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) July 6, 2020 Süper Lig'de şampiyon kim olacak? İşte canlı puan durumu
Cüneyt Çakır'ın 5 yıl önceki rezaleti unutulmadı
Süper Lig’de şampiyonluk yarışı iyice kızışırken, bu hafta zirve mücadelesini yakından ilgilendiren maçta, Trabzonspor ve Sivasspor, Medical Park Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Böylesine kritik bir önem arz eden ve belki de sezon sonu şampiyonluk ipini göğüsleyecek takımı belirleyecek olan müsabakaya MHK’nin yaptığı skandal atama ise dikkat çekti. MHK, daha önce yönettiği maçlarda bir çok takımı isyan ettiren hakem Cüneyt Çakır’ı Pazar günü oynanacak Trabzonspor-Sivasspor mücadelesine atadı. Cüneyt Çakır’ın, Trabzon’da düdük çaldığı son maç 5 yıl önce, 2015-16 sezonunun 5. haftasında oynanan Trabzonspor-Galatasaray maçıydı. Çakır, o maçta verdiği skandal kararlarla oyunun sonucuna etki etmiş, bordo-mavili takım, bunun sonucunda rakibine kendi evinde 1-0 mağlup olmuştu.ŞOTA ÇİLEDEN ÇIKMIŞTITrabzonspor’un o dönem başında olan teknik direktör Şota Arvaledze 19 Eylül 2015’te Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanan ve sarı-kırmızılıların 1-0 kazandığı maçta Erkan Zengin’in şutunu gözünün önünde eliyle bloke eden Jason Denayer’in pozisyonunda “Devam” diyen Çakır’a, maçın ardından, “El pozisyonu yüzde yüz penaltı. Görmüyor, görmeyebilir ama veriyor, vermiyor. Kendisi çok iyi biliyor ne zaman verecek, ne zaman vermeyecek. Oyunu istediği gibi yönlendiriyor, istediğine kazandırıyor’’ demişti. Sadece Türkiye’de değil, Uluslararası arenada da verdiği hatalı kararlarla çoğu zaman gündeme oturan Cüneyt Çakır, birçok teknik adamın eleştirisine maruz kalmıştı. Şimdi kritik maç öncesi kafalardaki soru ise, Cüneyt Çakır’ın bu maçı hangi skorla bitirmek isteyeceği yönünde!Trabzonspor, Cüneyt Çakır yönetiminde çıktığı son 5 iç saha karşılaşmasında sadece 1 kez kazanabildi. pic.twitter.com/RHFtEKJk6X— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 12 Şubat 2020 HER MAÇI SKANDALCüneyt Çakır’ın bu sezon Süper Lig’in 16. haftasında oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde çaldığı düdükler ise hala gündemdeki yerini koruyor. Cüneyt Çakır’ın skandal düdükleriyle biten müsabakanın ardından adeta Türk futbolunda yeni bir kargaşa ortamı oluştu. Derbide çalmadığı penaltı düdükleriyle siyah-beyazlı kulübün büyük tepkisine neden olan Cüneyt Çakır’a Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi de büyük tepki göstermişti. Daha önce yönettiği karşılaşmalarda birçok kulüp tarafından defalarca maçlara istenmediği dile getirilen Çakır’ın hala kritik maçlara verilmesi tepkilerin büyümesine neden oluyor. Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde verdiği ve vermediği kararlarla futbolseverleri çileden çıkartan Cüneyt Çakır’ın bu skandal yönetimi ne ilkti ne de son olacak.“GÖZÜNE GİRSİN O KOL’’Trabzon’da yayınlanan yerel gazeteler, 19 Eylül 2015’teki Trabzonspor-Galatasaray maçında hakem Cüneyt Çakır’ın Denayer’in eline çarpan topa penaltı düdüğü çalmamasının oyunun kaderini etkilediğini ileri sürerek Çakır’a sert eleştiriler yöneltti. İlkhaber Gazetesi, “Hakem kararıyla yenildik. Buz gibi penaltı. Çakır çarptı”, Karadeniz Gazetesi, “Trabzon’a kör kurşun’’, Günebakış Gazetesi, ‘’Trabzon’a Çakır engeli. Nedir senden çektiğimiz. Kaza kurşunu’’ başlıklarıyla maçı okuyucularına duyurdu.Kuzey Ekspres Gazetesi, ‘’Ne şans vardı ne de hakem. Aslan Çakırkeyif” manşetinin spotlarında, “Trabzonspor kazanmayı daha çok istedi, daha çok çalıştı. Ama direkler ve Cüneyt Çakır istemedi. Gözüne girsin o kol! Maçın 60’ncı dakikasında top Denayer’in net şekilde açık olan kolundan döndü. Taraflı tarafsız herkes ‘penaltı’ dedi, sadece pozisyona hakim yerde olmasına rağmen Cüneyt Çakır, devam kararı verdi. O dakikaya kadar oyunun hakimi olan Trabzonspor’un direnci kırıldı” ifadelerini kullandı.“HAKEME GÖZLÜK GEREK”Son Nokta Gazetesi, sürmanşetinden Cüneyt Çakır’a fotomontajla gözlük takılmış bir fotoğrafını yayınladı. Gazete ayrıca, “Bu penaltıyı vermeyen hakeme gözlük gerek. Cüneyt Hoca, kaç numara istersin. Fırtına’yı Çakır yaktı. Bariz penaltımızı vermedi, ipimizi çekti’’ başlıklarını kullandı. Taka Gazetesi ise, ‘’Çakır çaldı götürdü. Taraftar tribünden, izleyici televizyondan gördü. Cüneyt Çakır 2 metreden penaltıyı göremedi” ifadelerini kullandı. Gazete, ayrıca Trabzonspor yönetimine de çağrı yaparak, “Bu adamın yakasına yapışın. Net penaltıyı vermedi, takdir haklarını Galatasaray’dan yana kullandı” yorumunda bulunmuştu.DAHA ÖNCE UYARMIŞTIK, YİNE UYARIYORUZ!Kritik maçlardaki kötü performansıyla, Türkiye'deki futbol ortamını her fırsatta kaosa sürükleyen Cüneyt Çakır'ın; bu hafta Trabzonspor-Sivasspor maçına atanması endişeye neden oldu. pic.twitter.com/kuh3hewJ2g— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 12 Şubat 2020
Yorum