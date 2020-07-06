Trabzon yerel basınından Cüneyt Çakır göndermesi: Şampiyonlukta sonuna kadar 'VAR'ız

Trabzon'da yerel gazeteler, Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray'ı 3-1 yenen Trabzonspor'a övgü yağdırdı.

"Şampiyonlukta sonuna kadar 'VAR'ız"

Karadeniz'den Günebakış gazetesi, ilk sayfasının tamamında yer verdiği haberde, bordo-mavili takımın gol sevinci fotoğrafı ile "Trabzon bitti demeden bitmez", "Şampiyonlukta sonuna kadar 'VAR'ız" başlığını kullanarak, "Trabzonspor şampiyonluk yoluna baş koydu. Başakşehir'in Antalya'dan 3 puanla dönmesinin ardından bordo-mavililer Galatasaray'ı İstanbul'da dağıttı" değerlendirmesine yer verdi.

Galatasaray-Trabzonspor maçında Cüneyt Çakır'a VAR ayarı Galatasaray-Trabzonspor maçında hakem Cüneyt Çakır eleştirilerin odak noktasında. Buna sebep olan ise mücadelenin ilk yarısında Çakır'ın verdiği ancak VAR tarafından düzeltilen kararlar.İlk yarıda Feghouli'nin pozisyonunda Da Costa'ya sarı kart çıkartan Cüneyt Çakır, VAR incelemesi sonrasında Cezayirli futbolcunun tekme attığını gördü ve kırmızı kartını çıkardı. Galatasaray bu karardan sonra maça 10 kişi devam etti. Devam eden dakikalarda Sörloth'un penaltı pozisyonunu da devam ettiren Çakır'a VAR'daki Ali Palabıyık'tan uyarı geldi.Çakır bu uyarı sonrasında pozisyonu tekrar izledi ve penaltı noktasını gösterdi. Sosa penaltı atışını gole çevirdi ve maçta Trabzonspor 1-0 öne geçti.Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, karşılaşmaya dair yaptığı değerlendirmede "Maçta hakem yok" diye konuştu. Da Costa'ya tekme atan Feghouli kırmızı kart gördüÖnder Özen'den Trabzonspor'a Manoel Messias eleştirisiVideo: Yine Cüneyt Çakır yine endişe!

"İstanbul'u fethettik"





Karadeniz'de Son Nokta gazetesi de birinci sayfasında "Şampiyonluk yürüyüşü" başlığı ile Trabzonspor galibiyetini okuyucularına duyurdu. Son sayfasında "Şampiyonluk seferi başlamıştır" ve "İstanbul'u fethettik" başlıklarına yer verdi.

"Şampiyonluk horonunu tepeceğiz"





Taka gazetesi, gol sevinci yaşayan futbolcuların fotoğrafının yer aldığı ilk sayfasında "Şampiyonluk horonunu tepeceğiz" başlığını kullandı. "Fırtına bitti demeden bitmez" başlığı ile son sayfasında maçtan fotoğraflara yer veren gazete, "8. şampiyonluğu çok isteyen Trabzonspor dün akşam Galatasaray'ı Sosa, Novak ve Sörloth'un golleriyle devirdi" ifadesine yer verdi.

"Biz şampiyon olacağız"





Kuzey Ekspres gazetesi de "Biz şampiyon olacağız" başlığı ile okuyucularına galibiyet sevincini aktardı. Gazete son sayfasında ise maçın önemli anlarına yer vererek "Bu fırtına bitmez" başlığını kullandı.

Trabzon yerel basınında Galatasaray galibiyetinin yankıları📰



🗞Günebakış: "Şampiyonlukta sonuna kadar 'VAR'ız"

🗞Son Nokta: "İstanbul'u fethettik"

🗞Taka: "Şampiyonluk horonunu tepeceğiz"

🗞Kuzey Ekspres: "Bu fırtına bitmez" pic.twitter.com/miQg0bP48W — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) July 6, 2020