Süper Lig'de şampiyon kim olacak? İşte canlı puan durumu

Süper Lig'in 30. haftası bugün oynanacak Kayserispor-Beşiktaş maçıyla sona erecek.

Lider Başakşehir, Antalyaspor'u deplasmanda 2-0 mağlup ederek zirvedeki yerini korudu.

Antalya'daki kritik maçta kazanan Başakşehir Süper Lig'in 30. haftasında Antalyaspor sahasında Başakşehir'i ağırladı. Mücadeleyi Başakşehir 2-0 kazandı. Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 71. dakikada Demba Ba ve 90. dakikada Elia kaydetti. Bu sonucun ardından Başakşehir Süper Lig puan durumunda 63 puanla zirvede yer aldı. Antalyaspor ise 37 puanla 10. sırada yer aldı. Başakşehir gelecek hafta sahasında Denizlispor'u konuk edecek. Antalyaspor ise Trabzonspor'un konuğu olacak.Antalyaspor-Başakşehir maçında sosyal medyayı sallayan an: Gole giderken sakatlandıDemba ba 11. golünü attıSüper Lig’in 30. haftasında Medipol Başakşehir, deplasmanda Antalyaspor’u 2-0 mağlup etti. Turuncu-lacivertlilere galibiyeti getiren goller 71. dakikada Demba Ba ve 90. dakikada Elia’dan geldi. Ba, bu golle ligdeki gol sayısını da 11’e çıkardı. Başarılı futbolcu, daha önce Gençlerbirliği, Kayserispor, Kasımpaşa (2), Y.Malatyaspor, Sivasspor, Beşiktaş, Gaziantep FK, Göztepe ve Trabzonspor ağlarını havalandırmıştı. 35 yaşındaki oyuncunun 4 de asisti bulunuyor.Epureanu cezalı duruma düştüSüper Lig’in 30. haftasında Başakşehir, deplasmanda Antalyaspor’u 2-0 mağlup etti. Bu mücadelede turuncu-lacivertlilerin tecrübeli stoperi Epureanu gördüğü kart sebebiyle cezalı duruma düştü. Karşılaşmanın 38. dakikasında hakem Yaşar Kemal Uğurlu tarafından sar kart ile cezalandırılan Moldovalı, gelecek hafta Fatih Terim Stadı’nda oynanacak Denizlispor maçında takımını yalnız bırakacak.

Galatasaray'a konuk olan Trabzonspor, mücadeleden 3-1'lik skorla galip ayrıldı ve ligin bitimine 4 hafta kala lider Başakşehir ile olan 2 puanlık farkı korudu.

Kritik maçta kazanan Trabzonspor: İşte dev maçın özeti Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray sahasında Trabzonspor'u ağırladı. Mücadeleyi Trabzonspor (TS) 3-1 kazandı ve zirve yarışındaki çok kritik bir galibiyet aldı. Bordo-mavili ekibe galibiyeti getiren golleri 41. dakikada penaltıdan Sosa, 70. dakikada Novak ve 90+5. dakikada Sörloth attı. Galatasaray'ın tek golünü ise penaltıdan 90+3. dakikada Seri kaydetti. Ayrıca Galatasaray'da (GS) Feghouli, 32. dakikada rakibine yaptığı çok sert müdahale sonrasında direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Gelecek hafta Trabzonspor sahasında Antalyaspor'u konuk edecek. Başakşehir ise evinde Denizlispor'u ağırlayacak.Da Costa'ya tekme atan Feghouli kırmızı kart gördüSüper Lig puan durumuTrabzonspor, Galatasaray'a karşı aldığı bu galibiyetle puanını 61'e yükseltti. Başakşehir ise 63 puanla zirvede yer alıyor. Trabzonspor'a sahasında 3-1 kaybeden Galatasaray ise 52 puanla 4. sırada bulunuyor.Sarı-kırmızılılar bu yenilgiyle birlikte lider Başakşehir’in 11 puan gerisinde kaldı.Süper Lig puan tablosunda 3. sıradaysa 54 puanla Sivasspor var.Sörloth 21. golünü kaydettiTrabzonspor'un golcü oyuncusu Alexander Sörloth, Galatasaray karşısında da fileleri havalandırma başarısı gösterdi. Golcü oyuncu karşılaşmanın son dakikasında attığı golle hem Galatasaray'ın umutlarını sonlandırdı hem de maçın skorunu belirledi. Sörloth Süper Lig gol krallığı tablosunda 21 golle zirvede yer alıyor.Galatasaray’da galibiyet hasreti 6 maça çıktıSüper Lig’de son 5 maçta 3 puan alamayan Galatasaray, bu kötü istatistiğini Trabzonspor karşısında sürdürdü. Sarı-kırmızılılar en son 1 Mart’ta Gençlerbirliğ’ni mağlup ettik sonra Sivasspor, Beşiktaş, Gaziantep FK ve Başakşehir ile berabere kalırken, Çaykur Rizespor’a da mağlup olmuştu. Bordo-mavililere de yenilen Galatasaray, ligde 6 maçtır 3 puan alamıyor.Galatasaray Trabzonspor maç özetiGalatasaray-Trabzonspor maçının özetini izlemek için tıklayınız.Yenilmezlik serisi 15 maça çıktıTrabzonspor, Süper Lig'de çıktığı son 15 maçta mağlup olmadı. Ligdeki son yenilgisini 15. haftada sahasında 2-1'lik skorla Yukatel Denizlispor'a karşı yaşayan bordo-mavili ekip, sonrasındaki müsabakalarda yenilgi yüzü görmedi. Karadeniz temsilcisi, son 15 lig maçında 10 galibiyet, 5 beraberlik aldı.Galatasaray-Trabzonspor maçında Cüneyt Çakır'a VAR ayarı

Süper Lig'de 3. sırada yer alan Sivasspor, deplasmanda Kasımpaşa ile golsüz berabere kaldı.

Fenerbahçe evinde Göztepe’yi ağırladı. Karşılaşma sarı-lacivertlilerin 2-1’lik üstünlüğüyle sona erdi.

Son dakikaları nefes kesen maçta gülen taraf Fenerbahçe Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe sahasında Göztepe'yi konuk etti. Mücadeleyi Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nun attığı gollerle 2-1 kazandı. Göztepe'nin tek golünü ise Soner Aydoğdu attı. Ayrıca karşılaşmanın 90+4. dakikasında Serdar Aziz ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Bu sonucun ardından Fenerbahçe Süper Lig puan durumunda 49'a yükselirken, Göztepe ise 38 puanda kaldı. Gelecek hafta Fenerbahçe deplasmanda Gençlerbirliği'nin konuğu olacak. Göztepe ise sahasında Ankaragücü'nü ağırlayacak.Serdar Gürler sakatlandıFenerbahçe’nin Göztepe ile karşılaştığı maçta konuk ekipten Serdar Gürler, sahayı sedye ile terk etti.Mücadelenin 22’nci dakikasında ayağını ters basan Serdar Gürler, sekerek oyun alanı dışına çıktı. Uzun süre yerde kalan Serdar Gürler’e sağlık ekibi hemen müdahale etti. Durumunun ciddi olduğu ve karşılaşmaya devam edemeyeceği anlaşılan Serdar’ın yerine oyuna Napoleoni dahil oldu.Hasan Ali son 2 maç 2 asistFenerbahçe’de sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Hasan Ali Kaldırım, performans artırdı. Ligdeki son 2 maçta yaptığı asistler ile tüm dikkatleri üzerine çeken Hasan Ali, geçtiğimiz hafta oynanan Malatyaspor maçında Vedat Muriç, bu hafta ise Göztepe maçında Ferdi’nin gol atmasına katkı sağladı.Fenerbahçe - Göztepe maçı özeti Fenerbahçe Göztepe maçının özeti için tıklayınız.

Alanyaspor, ligin son sırasında yer alan Ankaragücü'nğ 4-1 mağlup etti.

Gaziantep FK, ligde tutunma mücadelesi veren Denizlispor'u 1-0 yendi.

Alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Yeni Malatyaspor ile Gençlerbirliği 0-0 berabere kalırken, Konyaspor ise sahasında konuk ettiği Rizespor'u 90+5. dakikada bulduğu golle 1-0 mağlup etti.

İşte Süper Lig puan durumu tablosu



