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Bakasetas seri peşinde

Süper Lig’in 9. haftasında Trabzonspor, Kasımpaşa’yı konuk edecek. Avrupa’da Monaco karşısında yara alan bordo-mavililer, ligde ise Gaziantep FK ve Kayserispor galibiyetlerinin ardından sahasında Kasımpaşa karşısında, sahadan 3 puanla ayrılmak istiyor. Diğer taraftan Trabzonspor'da Yunan orta saha Bakasetas, seri peşinde. Detaylara haberimizin içerisinde ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi İHA
Trabzonspor: Bakasetas seri peşinde!
Trabzonspor Haberleri: Süper Lig'in 9. haftasından Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da Bakasetas seri peşinde.

Süper Lig’de son 3 maçta rakip fileleri havalandıran Trabzonspor’un yıldız oyuncusu Anastasios Bakasetas, kariyerinde ilk kez dört maçlık bir seri yakalamak istiyor.

Başarırsa kariyerinde ilk olacak

Trabzonspor’un formda ismi Anastasios Bakasetas ise Kasımpaşa karşısında kariyerinde bir ilki gerçekleştirmek için mücadele edecek. Adana Demirspor, Gaziantep FK ve Y. Kayserispor maçlarında rakip fileleri havalandırarak son 3 karşılaşmada gol serisi yakalayan Yunan oyuncu, Kasımpaşa karşısında gol atarak kariyerinde ilk kez dört maçlık gol serisi yakalamayı hedefliyor.

Takımın en golcü ismi

Trabzonspor’un Yunan oyuncusu Bakasetas, bu sezon bordo-mavililerin en golcü ismi oldu. Spor Toto Süper Lig’de 3, Avrupa’da 3 gol atan oyuncu 6 golle takımın en skorer oyuncusu oldu. 10 numara pozisyonunda ortaya koyduğu performansla dikkat çeken oyuncu gol yollarında daha etkili bir görüntü sergiledi.

Kasımpaşa’yı boş geçmiyor

Bakasetas, Türkiye kariyerinde ise Kasımpaşa kalesini boş geçmedi. Yunan oyuncu Alanyaspor formasıyla ligde ve kupada rakibine 1’er gol atarken, Trabzonspor formasıyla 2020-2021 ve 2021-2022 sezonlarında 1’er gol atarak toplam 4 gol kaydetti. Bakasetas, Süper Lig kariyerinde ise en çok golü 5 golle Kayserispor filelerine attı.

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