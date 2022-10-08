Japonya'da pole pozisyonu Max Verstappen'in

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TSK'dan Ege ve Akdeniz’de mesaj

Ankara Türkiye; Yunanistan’ın Ege ve Doğu Akdeniz’deki tahriklerine karşı Cumhurbaşkanı ile dışişleri ve savunma bakanları düzeyinde yapılan açıklamaların yanı sıra Türk Silahlı Kuvvetleri aracılığıyla sahadan da dengeli bir biçimde mesaj vermeyi sürdürüyor.