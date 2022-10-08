Spor Japonyada pole pozisyonu Max Verstappenin
F1

Japonya'da pole pozisyonu Max Verstappen'in

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 18. ayağı Japonya Suzuka Grand Prix'sine, Red Bull pilotu Max Verstappen ilk sıradan başlayacak. Hollandalı pilot, yarın en hızlı turu atarak yarışı kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edecek. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi AA
Formula 1: Japonyada pole pozisyonunu Max Verstappen elde etti.
Formula 1 Haberleri - Japonya GP'de pole pozisyonu, 1.29.304'lük dereceyle Max Verstappen'in oldu.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 18. yarışı Japonya Suzuka GP'de koşuluyor.

Sıralama turlarında attığı turla Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen ilk sıradan başlayacak. 1.29.304'lük derecesiyle pole derecesini elde eden 25 yaşındaki pilotu, 0.010 farkla Ferrari pilotu Charles Leclerc takip etti. Yarışa 3. başlayacak isim ise 0.057 farkla Ferrari'nin diğer pilotu Carlos Sainz olacak.

53 tur üzerinden koşulacak yarış, yarın TSİ 08.00'de başlayacak. Şampiyona lideri Max Verstappen yarın en hızlı turu atarak yarışı kazanması halinde şampiyonanın bitimine 4 yarış kala 2. şampiyonluğunu ilan edecek.

  • Bu sezon şu ana kadar Max Verstappen 11, Charles Leclerc 3, Sergio Perez 2 ve Carlos Sainz ise bir yarış galibiyeti elde etti.

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