Formula 1'de sıradaki durak Miami

Sprint elemelerinin bugün gerçekleştirileceği etapta, yarın TSİ 19.00'da sprint yarışı ve TSİ 23.00'te sıralama turları başlayacak. Yarış ise 3 Mayıs Pazar günü, TSİ 23.00'te koşulacak.

Mercedes pilotlarından George Russell sezonun ilk yarışı Avustralya'da, Kimi Antonelli ise Çin ve Japonya'da podyumun zirvesine çıkmıştı. Bahreyn ve Suudi Arabistan Grand Prix'leri güvenlik gerekçesiyle iptal edilmişti.