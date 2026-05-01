Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı: Birlik ve dayanışma vurgusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, emeğiyle geçinen tüm işçilerin gününü kutlayarak işçi, işveren ve çalışanlara selam ve sevgilerini iletti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şunları kaydetti;
Emeğiyle geçinen, ülkesi için, milleti için katma değer üreten tüm işçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü tebrik ediyor, ülkemizin dört bir yanındaki tüm işçi ve işverenlerimize, çalışanlarımıza selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum.
