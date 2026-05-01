İstanbul'da 1 Mayıs önlemleri: 35 bin kameralı takip

14:221/05/2026, Cuma
IHA
Olaylara anında müdahale için saniye saniye izleme yapılıyor.
İstanbul’da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında güvenlik önlemleri alınırken, il genelinde geniş çaplı denetim ve izleme faaliyetleri gerçekleştirildi. İstanbul Emniyeti, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi’ne (KGYS) entegre 35 bin kamerayla saniye saniye izleme yapıyor.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü tüm yurtta olduğu gibi İstanbul’da da çeşitli sendika ve sivil toplum kuruluşları tarafından kutlanıyor.

İstanbul genelinde hem karadan hem havadan sürdürülen güvenlik uygulamalarında, dron kameraları da aktif olarak kullanılıyor. Kritik noktalar başta olmak üzere birçok bölgede yapılan izlemelerde, olumsuzluk tespit edilmesi durumunda ekiplerin anında müdahale ettiği aktarıldı.

İstanbul’da güvenlik tedbirlerini yerinde takip eden İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız ile birlikte çalışmaları anlık olarak izledi.

Güvenlik güçlerinin koordineli çalışmasıyla kent genelinde herhangi bir aksaklığa izin verilmemesi hedeflenirken, İstanbul’un güvenlik faaliyetleri gazeteciler tarafından da dakika dakika takip edildi. İstanbul Emniyeti, KGYS’ye entegre 35 bin kamerayla yaşanabilecek muhtemel taşkınlık ve olaylara anında müdahale için saniye saniye izleme yapıyor.


