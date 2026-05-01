İsrail dayatmasına karşı "Sumud" direnişi: 175 aktivist hareket etmeyi reddetti

İsrail’in uluslararası sularda müdahale ederek Yunanistan’ın Girit adasına yönlendirdiği Küresel Sumud Filosu’nda (Global Sumud Flotilla) kriz derinleşiyor.

Filo ekibinden alınan son bilgilere göre, aktivistlerin tahliyesi sırasında İsrail makamlarının "sorgulama" bahanesiyle iki ismi alıkoyma girişimi, büyük bir protestoya dönüştü.

Arkadaşlarını vermemek için otobüsleri durdurdular

Filoda yer alan Brezilyalı iklim aktivisti Thiago Avila ve İspanya vatandaşı Saif Ebu Keshek’in İsrail’e götürüleceği bilgisi üzerine, tahliye bekleyen 175 katılımcı emredilen otobüslere binmeyi reddetti.

"Tüm yolcular tamamlanmadan hiçbir yere gitmiyoruz" diyen aktivistler, Yunanistan topraklarında İsrail’in gerçekleştirmek istediği hukuksuz iade sürecine karşı toplu direniş başlattı.

İspanya’dan İsrail’e diplomatik baskı

Olayın diplomatik boyutu da hareketlendi. Aynı zamanda İspanya vatandaşı olan Saif Ebu Keshek’in İsrail’e götürülmesini engellemek amacıyla İspanya Dışişleri Bakanlığı’nın devreye girdiği öğrenildi. Madrid yönetiminin, kendi vatandaşının derhal serbest bırakılması için Tel Aviv üzerinde yoğun baskı kurduğu ifade ediliyor.

Yunanistan alanı girişlere kapattı

Yunan polisinin, Sumud ekibinin aktivistleri taşıyan otobüslerin bulunduğu bölgeye girişine izin vermediği bildirildi. Aktivistlerin avukatları ve destek ekipleri, Yunan hükümetinin İsrail ile iş birliği yaparak hukuki süreci engellediğini savunuyor.

Gözler Türk aktivistlerde

44 ülkeden gönüllülerin katıldığı dev sivil inisiyatifte, Türkiye'den de 50’den fazla aktivist bulunuyor. Filo bileşenleri, uluslararası kamuoyuna çağrıda bulunarak "hukuksuz müdahalelere son verilmesini" ve alıkonulan tüm isimlerin güvenli bir şekilde serbest bırakılmasını talep ediyor.



