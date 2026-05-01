Dışişleri duyurdu: Küresel Sumud Filosu’nda alıkonulan vatandaşlar için tahliye süreci başladı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Sumud Filosu ile ilgili son durumu paylaştı
Dışişleri Sözcüsü Keçeli; "Küresel Sumud Filosu’na, İsrail güçleri tarafından uluslararası sularda gerçekleştirilen hukuka aykırı müdahale sonucu alıkonulan vatandaşlarımız ve diğer katılımcılar Girit’te karaya çıkmıştır. Atina Büyükelçimiz ve konsolosluk çalışanlarımız Girit’te bulunmaktadır. Vatandaşlarımızın ve üçüncü ülke uyruklu bazı katılımcıların, özel bir uçak seferiyle bugün içerisinde Türkiye’ye getirilmeleri öngörülmektedir." ifadelerini kullandı.
