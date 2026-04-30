Türkiye dahil 11 ülkeden İsrail'in Sumud saldırısına kınama: Ciddi sonuçlar doğuracak

Türkiye dahil 11 ülkeden İsrail'in Sumud saldırısına kınama: Ciddi sonuçlar doğuracak

22:2030/04/2026, Perşembe
Yeni Şafak
Türkiye, İspanya, Pakistan, Brezilya'nın da aralarında yer aldığı 11 ülkenin dışişleri bakanları, terör devleti İsrail'in Gazze'deki ablukayı kırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırısını kınadı. Barışçıl ve sivil bir insani girişim olduğu vurgulanan filoya yönelik bu eylemlerin hem hukuki hem de insani açıdan ciddi sonuçlar doğurduğuna dikkat çekildi.

Türkiye, Bangladeş, Brezilya, Kolombiya, Ürdün, Libya, Malezya, Maldivler, Pakistan, Güney Afrika Cumhuriyeti ve İspanya dışişleri bakanları, 30 Nisan 2026 tarihinde yayımladıkları ortak açıklamada, Küresel Sumud Filosu’na yönelik İsrail saldırılarını en güçlü şekilde kınadı.

Açıklamada, söz konusu filonun Gazze’deki insani felakete uluslararası toplumun dikkatini çekmeyi amaçlayan barışçıl ve sivil bir insani girişim olduğu vurgulandı.
Bakanlar, filoda yer alan gemilere yönelik İsrail saldırılarının yanı sıra insani yardım aktivistlerinin uluslararası sularda hukuka aykırı biçimde gözaltına alınmasının uluslararası hukukun ve uluslararası insancıl hukukun açık ihlali olduğunu belirtti.

"Ciddi sonuçlar doğuracak"

Açıklamada, bu eylemlerin hem hukuki hem de insani açıdan ciddi sonuçlar doğurduğuna dikkat çekildi.

Ortak metinde, sivil aktivistlerin güvenliğine ilişkin derin endişe dile getirilirken, İsrail makamlarına bu kişilerin derhal serbest bırakılmasını sağlamak üzere gerekli tüm tedbirleri alma çağrısı yapıldı.

Bakanlar, aktivistlerin durumunun yakından takip edildiğini ve güvenliklerinin öncelikli bir mesele olduğunu ifade etti.

Uluslararası topluma çağrı: İhlaller için hesap verilmeli

Açıklamada ayrıca uluslararası topluma da çağrıda bulunularak, uluslararası hukukun korunması, sivillerin güvenliğinin sağlanması ve yaşanan ihlaller karşısında hesap verebilirliğin temin edilmesinin hem ahlaki hem de hukuki bir yükümlülük olduğu vurgulandı.

Bakanlar, bu sorumlulukların yerine getirilmesi için küresel düzeyde daha güçlü bir duruş sergilenmesi gerektiğinin altını çizdi.

Ayrıntılar geliyor...

Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.
Konferans Ligi yarı finalinde kritik maç: Shakhtar Donetsk - Crystal Palace maçı hangi kanalda, saat kaçta? TRT 1 canlı yayın izle