Sumud aktivistlerini hedef alan Netanyahu'dan skandal ötesi sözler: Gazze'yi YouTube'dan izleyecekler

22:0530/04/2026, Perşembe
Netanyahu, İsrail ordusuna Sumud Filosu'na saldırı talimatını kendisinin verdiğini söyledi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze’ye insani yardım götürmek isteyen Küresel Sumud Filosu aktivistleriyle alay ederek tepki çeken açıklamalarda bulundu. İsrail ordusuna uluslararası sularda müdahale talimatını kendisinin verdiğini söyleyen Netanyahu, yardım girişimini küçümseyerek, “Gazze’yi YouTube’dan izlemeye devam edecekler”. ifadeleriyle aktivistlerle alay etti.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre Başbakan Netanyahu, İsrail ordusuna dün gece Yunanistan açıklarında uluslararası sularda Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu'na saldırması talimatını kendisinin verdiğini belirtti.

Küresel Sumud Filosu

İsrail'in Gazze ablukasını kırmayı ve yaşamsal insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu, 12 Nisan'da İspanya'nın Barselona kentinden Akdeniz’e açıldı.

İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki katılımlarla filo 26 Nisan'da yeniden yola koyulurken, 29 Nisan gece saatlerinde Girit Adası açıklarındaki uluslararası sularda İsrail ordusu, yasa dışı müdahalede bulunarak aktivistleri taşıyan teknelere saldırdı.

Filo yetkililerinin verdiği bilgiye göre, teknelerde 39 farklı ülkeden aralarında Türklerin de olduğu 345 katılımcı bulunuyor.

Gazze'ye 600 deniz mili uzaklıkta, Yunan kara sularından birkaç mil açıkta düzenlenen saldırıda sivillerin akıbetine ilişkin sağlıklı bilgi alınamıyor.

Küresel Sumud Filosu yetkilileri, İsrail ordusunun saldırıda 21 tekneyi alıkoyduğunu, kurtulan 17 teknenin Yunan kara sularına girdiğini, 14 teknenin ise Yunan kara sularına doğru seyir halinde olduğunu bildirdi.



