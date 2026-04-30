Sumud aktivistlerini hedef alan Netanyahu'dan skandal ötesi sözler: Gazze'yi YouTube'dan izleyecekler

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ablukayı delip Gazze Şeridi'ne yardım götürmek isteyen Küresel Sumud Filosu aktivistleriyle alay ederek, "Gazze'yi YouTube'dan izlemeye devam edecekler." ifadesini kullandı.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre Başbakan Netanyahu, İsrail ordusuna dün gece Yunanistan açıklarında uluslararası sularda Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu'na saldırması talimatını kendisinin verdiğini belirtti.

İsrail ablukasını delerek Gazze'ye yardım götürmek isteyen filodan hiçbir geminin "karasularına ulaşamadığını" söyleyen Netanyahu, “Gazze’yi YouTube’dan izlemeye devam edecekler”. ifadeleriyle aktivistlerle alay etti.

İsrail'in Gazze ablukasını kırmayı ve yaşamsal insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu, 12 Nisan'da İspanya'nın Barselona kentinden Akdeniz’e açıldı.

Filo yetkililerinin verdiği bilgiye göre, teknelerde 39 farklı ülkeden aralarında Türklerin de olduğu 345 katılımcı bulunuyor.