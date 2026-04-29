İsrail'den uluslararası sularda korsanlık: Küresel Sumud Filosu'na Yunanistan açıklarında müdahale

İsrail'in Gazze üzerinde uyguladığı ablukayı kırmak için tekrar yola çıkan Küresel Sumud Filosu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Yunanistan açıklarında seyir halindeyken ciddi bir tehdit altında olduklarını duyurdu.

Açıklamada, gemilerle dünya arasındaki iletişimin kesilmesine yönelik kasıtlı bir sinyal karartma (jamming) saldırısı yapıldığı belirtildi. Ayrıca filonun çevresinde kime ait olduğu henüz tespit edilemeyen askeri gemilerin bulunduğu da ifade edildi.





“Uluslararası kamuoyunu harekete geçirmeliyiz”

Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Global Sumud Filosu’nun Bahar misyonu, Girit adası batısında Yunanistan kara sularına yaklaşık 54 mil kala İsrail'e ait olduğu belirtilen savaş gemileri ve dronlar tarafından abluka altına alındı.

Filoda yer alan sivil aktivistler ve insan hakları savunucularının, olası bir hukuksuz müdahaleye karşı hazırlık yaptığı belirtilen açıklamada, uluslararası kamuoyuna da çağrı yapıldı.

Paylaşımda, “İletişim tamamen kopmadan uluslararası kamuoyunu harekete geçirmeliyiz” ifadelerine yer verildi.

Filodaki aktivistler bildirdi: Filomuza İsrail gemileri yaklaştı

İlerleyen dakikalarda ise filoda bulunan aktivistler, İsrail donanmasına askeri gemilerin filoya ait teknelere yaklaşıp lazerler ve yarı otomatik silahlar doğrultarak aktivistlere teknelerin ön kısmına geçmelerini ve diz çökerek ellerini başlarının üzerine koymaları yönünde talimat verdiğini aktardı. Ayrıca teknelerle iletişimin engellendiği de ifade edildi.

Aktivistler GHEA isimli tekneye müdahale edildiğini, teknelerin üzerlerinde dron uçurulduğunu da aktardı.

Küresel Sumud Filosu, Akdeniz'de uluslararası sulardaki 11 gemisiyle irtibatın koptuğunu açıklarken gemideki bazı aktivistler İsrail'in yasa dışı müdahalesinin başladığını bildirdi







