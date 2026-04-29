Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İsrail'den uluslararası sularda korsanlık: Küresel Sumud Filosu'na Yunanistan açıklarında müdahale

Semih Bozkuş
22:3429/04/2026, Çarşamba
G: 30/04/2026, Perşembe
Yeni Şafak
AA
Sonraki haber
Sumud Filosu, etraflarında kimliği belirsiz askeri gemilerin bulunduğunu belirtti.
Küresel Sumud Filosu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Yunanistan açıklarında ciddi bir tehdit altında olduklarını duyurdu. Açıklamada, gemilere yönelik sinyal karartma (jamming) saldırısı yapıldığı ve kimliği belirlenemeyen askeri gemilerin filonun çevresinde tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, sivil aktivistlerin olası bir müdahaleye karşı hazırlık yaptığı da kaydedildi. Filoda bulunan aktivistler, İsrail donanmasına ait gemilerinin filoya yaklaştığını, filodaki bazı gemilere müdahale ettiğini ve bazı teknelerle iletişim kesildiğini de bildirdi.

İsrail'in Gazze üzerinde uyguladığı ablukayı kırmak için tekrar yola çıkan Küresel Sumud Filosu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Yunanistan açıklarında seyir halindeyken ciddi bir tehdit altında olduklarını duyurdu.

YouTube
Gündem
29 Nisan, Çarşamba


Açıklamada, gemilerle dünya arasındaki iletişimin kesilmesine yönelik kasıtlı bir sinyal karartma (jamming) saldırısı yapıldığı belirtildi. Ayrıca filonun çevresinde kime ait olduğu henüz tespit edilemeyen askeri gemilerin bulunduğu da ifade edildi.


“Uluslararası kamuoyunu harekete geçirmeliyiz”

Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Global Sumud Filosu’nun Bahar misyonu, Girit adası batısında Yunanistan kara sularına yaklaşık 54 mil kala İsrail'e ait olduğu belirtilen savaş gemileri ve dronlar tarafından abluka altına alındı.

Filoda yer alan sivil aktivistler ve insan hakları savunucularının, olası bir hukuksuz müdahaleye karşı hazırlık yaptığı belirtilen açıklamada, uluslararası kamuoyuna da çağrı yapıldı.

Paylaşımda, “İletişim tamamen kopmadan uluslararası kamuoyunu harekete geçirmeliyiz” ifadelerine yer verildi.

YouTube
Gündem
29 Nisan, Çarşamba

Filodaki aktivistler bildirdi: Filomuza İsrail gemileri yaklaştı

İlerleyen dakikalarda ise filoda bulunan aktivistler, İsrail donanmasına askeri gemilerin filoya ait teknelere yaklaşıp lazerler ve yarı otomatik silahlar doğrultarak aktivistlere teknelerin ön kısmına geçmelerini ve diz çökerek ellerini başlarının üzerine koymaları yönünde talimat verdiğini aktardı. Ayrıca teknelerle iletişimin engellendiği de ifade edildi.

Aktivistler GHEA isimli tekneye müdahale edildiğini, teknelerin üzerlerinde dron uçurulduğunu da aktardı.

Küresel Sumud Filosu, Akdeniz'de uluslararası sulardaki 11 gemisiyle irtibatın koptuğunu açıklarken gemideki bazı aktivistler İsrail'in yasa dışı müdahalesinin başladığını bildirdi



#Küresel Sumud Filosu
#Yunanistan
#Karartma
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Abdullah Küçük kimdir?