İsrail'in alıkoyduğu Sumud aktivistleri Yunanistan'da karaya çıkarılacak

İsrail ordusu, Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan 345 aktivistin bulunduğu Küresel Sumud Filosu’ndaki 58 tekneden 22’sine Yunanistan’ın Girit Adası açıklarındaki uluslararası sularda müdahale etti.

İsrail Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, filodaki 175 aktivistin alıkonulduğu belirtildi.

Küresel Sumud Filosu Türkiye hesabından yapılan paylaşımda, İsrail’in alıkoyduğu aktivistlerden 20’sinin Türk olduğu belirtildi. Paylaşımda, "Uluslararası sularda sivil insanlar alıkonuluyor. Bu kabul edilemez" ifadeleri kullanıldı. Gazze’ye doğru yoluna devam eden teknelerde ise 15 Türk olduğu aktarıldı.

Aktivistler Yunanistan'da karaya çıkarılacak

Türkiye'den ve dünyadan İsrail'in uluslararası sulardaki korsanlığına tepkiler çığ gibi devam ederken İsrail'den yeni bir açıklama yapıldı.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar, alıkonulan Sumud Filosu aktivistlerinin Yunanistan'da karaya çıkarılacağını açıkladı.

Bakan Saar, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, İsrail askeri donanma gemilerinde tutulan aktivistleri ilerleyen saatlerde Yunan hükümetiyle yapılan anlaşma gereği Yunanistan'da kıyıya indireceklerini belirtti.

Saar, Küresel Sumud Filosu’ndaki aktivistleri kabul etmede gösterdiği isteklilikten dolayı Yunanistan hükümetine teşekkür etti.

Adres Lasithi Limanı

Sumud Filosu Yunan delegasyonu üyelerinin Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis ile bir görüşme gerçekleştirdiği ve filodan kaçırılan tüm üyelerin Girit’teki Lasithi Limanı’na getirileceğini bildirdiği de öğrenildi.







