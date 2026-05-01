Küresel Sumud Filosu'na saldırı: İsrail'in alıkoyduğu aktivistler Girit'e çıkarıldı

Küresel Sumud Filosu'yla birlikte İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü ablukayı delmek için yola çıkan Türk vatandaşlarını almak için Türkiye'den görevlilerin gönderileceğini ve bazı ülke vatandaşlarının da Türkiye üzerinden ülkelerine dönebileceği bildirilmişti.

İsrail'in alıkoyduğu aktivistleri Yunanistan'ın Girit Adası'na bıraktığı belirtildi.

20 aktivist Türkiye'ye geliyor

Küresel Sumud Filosu, saldırının ardından 175 aktivistin geri gönderme işlemleri için Yunanistan’ın Girit Adası’na götürüldüğünü, 20 Türk aktivistin ise bugün saat 17.00-18.00 arasında İstanbul Havalimanı’nda olmasının beklendiğini açıkladı.

İki aktivist serbest bırakılmadı

İsrail, Gazze'ye 600 deniz mili uzaklıkta, Yunan kara sularından birkaç mil açıkta düzenlediği saldırıda alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu aktivistlerinden ikisini serbest bırakmadı.

İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Yunanistan ile filodaki aktivistlerin kıyılarına indirilmesi konusunda anlaştıkları belirtildi.

Filodan alıkonulan aktivistlerden Seyf Ebu Kişk ve Thiago Avila'nın serbest bırakılmadığı, sorgulanmak üzere İsrail'e getirildiği kaydedildi.

Sumud Filosu'na Girit açıklarında saldırı

İsrail'in Gazze ablukasını kırma ve yaşamsal insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu, 12 Nisan'da İspanya'nın Barselona kentinden Akdeniz’e açıldı.

İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki katılımlarla filo 26 Nisan'da yeniden yola koyulurken, 29 Nisan gece saatlerinde Girit Adası açıklarındaki uluslararası sularda İsrail ordusu yasa dışı müdahalede bulunarak aktivistleri taşıyan teknelere saldırdı.

Filo yetkililerinin verdiği bilgiye göre teknelerde 39 farklı ülkeden aralarında Türklerin de olduğu 345 katılımcı bulunuyor.

Gazze’ye 600 deniz mili uzaklıkta, Yunan kara sularından birkaç mil açıkta düzenlenen saldırıda sivillerin akıbetine ilişkin sağlıklı bilgi alınamazken 180’inin İsrail tarafından alıkonduğu bildiriliyor.

20 Türk aktivist alıkonuldu

Filodaki 39 farklı ülkeden 345 katılımcının 178'i İspanya'dan, 167'si ise İtalya'dan gemilere dahil oldu. Katılımcılar arasında 31 Türk aktivist de bulunuyor.

Alıkonulan Türk aktivistlerin isimleri şöyle: Mustafa Enes Topal, Muhammed Özdemir, Ali Deniz, Yunus Kava, Şahin Yaslık, Mustafa Arslan, Abdulselam Demir, Nevzat Öylek, Nevzat Güzel, Halil Erdoğmuş, Abdüllatif Faslı, Hüseyin Şuayb Ordu, Mahmut Akay, Görkem Duru, Mehmet Atlı, Mükremin Köse, Ramazan Tekdemir, Mahmut Çağatay Yavuz, Hüseyin Oral, Ömer Osman Taştan.







